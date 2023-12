Al determinar que con Gerardo Martino no existió una conexión durante su paso como seleccionador mexicano, Hirving Lozano señaló el rendimiento del entrenador argentino, como un proceso en el que no hubo una buena conjunción entre cuerpo técnico y jugadores, para concluir que los resultados hablan de ello.



Tras platicar con Hugo Sánchez al respecto en su programa de entrevistas, el actual jugador del PSV Eindhoven aseguró que su experiencia bajo las órdenes de Martino no fue positiva, al señalar que los problemas en la selección dirigida por Gerardo comenzaron a acumularse con el paso de los meses, para explotar en una histórica eliminación de México en Qatar 2022 durante la fase de grupos.



“El modo de manejar a la selección para mí no lo ví muy bien. No fue el adecuado y cuando siguieron los problemas, cuando nos ganó Estados Unidos o el Mundial, que fue la gota que derramó todo, pero ya desde antes estaba difícil”, afirmó.



Al comparar incluso el proceso del argentino con el que vivió bajo las órdenes de Juan Carlos Osorio, en el que señaló se logró un mejor manejo del grupo, Lozano estableció haberse sentido más a gusto con las prácticas del colombiano, con un ambiente mucho más fácil de sobrellevar.



Sobre el proceso actual que comanda Jaime Lozano, Hirving afirmó que ve en el entrenador mexicano un buen ánimo de encontrar soluciones a los retos que enfrenta el seleccionado mayor, aunque admitió existe una falta de experiencia al máximo nivel para el ‘Jimmy’. “Creo que entre el grupo y los jugadores vamos haciendo un equipo y vamos por buen camino”.

