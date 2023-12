La que parece ser la última cinta del actual universo cinematográfico de DC cómics se despedirá con una muy mala puntuación por parte de los críticos de la industria, pese a que ya está disponible en cines, Aquaman 2 está lejos de ser la salvación para la extinta Liga de la Justicia.

De acuerdo con el sitio Rotten Tomatoes, la segunda entrega del rey de los mares de DC cómics apenas presenta un índice de aprobación cerca del 34% tras 64 reseñas realizadas por expertos, ubicándola como una de las peores cintas del estudio solo por encima de “Batman v Superman” y la primera cinta de “Suicide Squad”.

En las próximas horas, la escala de aceptación de Aquaman 2 podría variar en cuanto se registren nuevas reseñas por parte de expertos cinematográficos, haciendo de la escala pueda aumentar o en su defecto caer aún más.

Tras el inicio del Dc Universe en 2013 con el lanzamiento de “Man of Steal”, la competencia de Marvel buscaba formar a la Liga de la Justicia con sus siguientes lanzamientos y hacer un contrapeso al equipo de Los Vengadores que estaban arrasando con el mercado.

Aquaman 2 iba a traer la presentación del villano “Black Manta”, quien pondría en jaque al personaje interpretado por Jason Momoa, lamentablemente esta historia quedará varada, pues a partir de 2025 se estará dando un reinicio a esta saga con el nuevo Superman dirigido por James Gunn.

Estos son algunos de los comentarios que se leen acerca sobre esta nueva cinta:

The first reviews are in for #Aquaman and the Lost Kingdom – currently it's Rotten at 36% on the Tomatometer, with 42 reviews: https://t.co/5jAVCS1Cvh pic.twitter.com/br63agpa2e

— Rotten Tomatoes (@RottenTomatoes) December 21, 2023