Este año el mundo del deporte trajo altas y bajas, como los tropiezos de Checo Pérez en territorio azteca, y la victoria del América en el cierre del futbol nacional.

Checo Pérez cruzó el infierno para llegar al cielo

El mexicano vivió una temporada intensa en donde corrió, se tropezó, se levantó de nuevo y logró el subcameonato mundial del gran circo

Logros y marca mexicanos llegaron por distintos sectores y en diversas latitudes en el ámbito deportivo durante este año que se va, pero lo que realmente marcó la historia del deporte nacional sin duda fue el subcampeonato mundial que obtuvo el piloto mexicano Sergio Pérez dentro del máximo circuito del automovilismo internacional durante el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1.

Pero vaya que no fue una temporada nada sencilla para Checo. Al principio todo comenzó como “miel sobre hojuelas”, los especialistas presupuestaban que el mexicano era el candidato ideal para ser el rival directo del holandés Max Verstappen en una lucha directa por el primer lugar, pero todo eso se vino abajo cuando Pérez perdió cinco veces consecutivas en la Q3.

Aquello se volvió una pesadilla. Durante el desarrollo de la temporada las críticas hacia el piloto tricolor se incrementaron, incluso por parte de Helmut Marko, asesor de la escudería Red Bull. La presión se volvió una constante en el desarrollo de las carreras y fue cuando Checo algunas veces incluso dudó de su continuidad y hubo quienes hasta aseguraron que Daniel Ricciardo sería el nuevo coequipero de Verstappen, sin embargo, nada de esto sucedió.

Tras una montaña rusa de emociones en los distintos circuitos del mundo por donde pasó el Gran Circo, Checo aguantó firme y continuó en la lucha por defender el segundo lugar, pues en Abu Dhabi, Max Verstappen , se convirtió en el tercer piloto más ganador en 73 años de historia de la Máxima, pues llegó a 54 triunfos y dejó atrás a Sebastian Vettel, otro que supo ser campeón mundial con Red Bull. Para el Gran Premio de México las expectativas eran muy altas, pues Sergio llegaba en una posición de privilegio, con algunos puntos por delante de su más cercano adversario, el inglés Lewis Hamilton, y con un gran apoyo por parte del público que cada año acude para darle soporte al piloto nacional, sin embargo, él no sabía que la suerte le jugaría una broma muy pesada en su propia tierra.

El monoplaza de Checo quedó suspendido en el aire durante unos segundos después de un contacto por parte de Charles Leclerc en la primera curva de la primera vuelta del GP de México. Después de que largó de forma sorprendente en la recta, Pérez se impulsó, soñó en grande y se coló en la pelea por el primer lugar, pero fue en la curva donde impactó con el Ferrari de Leclerc y toda la diversión para el público había terminado. Ya en Brasil, el mexicano recobró la fuerza y terminó en el cuarto lugar, después de una emocionante y trepidante batalla que protagonizó con el español Fernando Alonso en un rueda a rueda que concluyó con victoria para el ibérico.

La mejor noticia para Checo fue que volvió a ser el de antes y sacó una ventaja importante sobre Hamilton. “A veces ha sido muy duro. Pero no soy el tipo de persona que a estas alturas de su carrera se da por vencido y está dispuesto a terminar su carrera así. No es algo que me haya planteado nunca”, señaló Pérez para medios especializados al cierre de la temporada. Finalmente, Sergio consiguió el subcampeonato de la temporada 2023 y junto a Max ganó el Campeonato de Constructores para Red Bull Racing.

Pero para coronarse como el único mexicano en lograr dicha posición, Pérez tuvo que atravesar varios infiernos de los que terminó aprendiendo mucho para lo que venga en 2024. “Soy consciente de la responsabilidad que tengo y no soy el tipo de persona que va a culpar a la gente a mi alrededor por los resultados. Al final he asumido mi responsabilidad y he tenido que dar la vuelta a la situación bastante”, finalizó.

Enero 20: Dani Alves acusado por delito sexual

Jugador en su momento activo con Pumas, Dani Alves fue detenido por autoridades de Barcelona y acusado por agresión sexual, en un hecho presuntamente acontecido en la noche del 31 de diciembre en 2022. El jugador se presentó en España a declarar y no volvió a conocer la libertad. Luego de ver rechazada una solicitud para llevar su proceso legal en libertad, Alves actualmente se encuentra a la espera de conocer la fecha en la que se realizará el juicio en su contra, con una pena que puede alcanzar los nueve años de prisión.

Enero 12

Mediante un apretado desenlace que dejó como marcador final 38-35, los Kansas City Chiefs se proclamaron campeones del Super Bowl LVII, disputado en State Farm Stadium de Arizona, para llevar a la franquicia que compite en Missouri a hacerse con su tercer Vince Lombardi y segundo en los últimos cuatro años, de la mano de Patrick Mahomes como quarterback y figura principal. Definido el título con un gol de campo a ocho segundo de quedar el cronómetro en ceros y con un mariscal que jugó con un tobillo lesionado, el partido tuvo a Harrison Butker como la figura final del encuentro, al conectar la patada ganadora del juego, que tuvo a Mahomes como MVP y a Andy Reid con su segundo anillo de campeón como entrenador en jefe de la franquicia.

Febrero 7

Lebron James fija su legado en la NBA LeBron James se estableció como el nuevo basquetbolista con más puntos anotados en la historia de la NBA, tras dejar en segundo sitio la marca de Kareem AbdulJabbar de 38 mil 387. Ya para el 9 de noviembre y referente al inicio de la temporada 2023-2024, los Atlanta Hawks superaron al Orlando Magic 119-120, en el partido celebrado en la Arena Ciudad de México, el cual fue el encuentro número 31 de la NBA en territorio tricolor.

Marzo 21

México suma éxitos en la pelota caliente A pesar de que la novena tricolor no logró acceder a la final, tras caer ante Japón, México firmó su mejor actuación en el Clásico Mundial de Beisbol, al concluir en la tercera posición, con cuatro victorias en su andar por el campeonato, incluído un triunfo ante Estados Unidos en el segundo encuentro de fase de grupos. Con dos ocasiones previas establecido entre los mejores diez países, México se logró colocar como la tercera mejor novena del mundo, al sumar más victorias que Cuba, que finalizó el torneo con marca de 3-3. Dicho resultado le valió a México subir a un histórico tercer sitio en el ranking mundial de la Confederación Mundial de Beisbol y Softbol, al que ascendió en noviembre una plaza, por el oro conseguido en Juegos Centroamericanos y del Caribe y el bronce de Juegos Panamericanos.

Mayo 14

Sirenas logran éxito mundial

México firmó su mejor actuación en la Copa del Mundo de Natación Artística, luego de sumar cuatro medallas en total en Soma Bay y finalizar en el segundo lugar del medallero internacional. Su desempeño tuvo mayor resonancia a nivel internacional, tras darse a conocer las problemáticas con las autoridades nacionales, en combinación con la inestabilidad legal de la Federación Mexicana de Natación, que orilló al representativo a buscar en la iniciativa privada el apoyo. Tales fueron las diferencias que incluso Ana Gabriela Guevara, directora de Conade, las invitó a que siguieran con su venta de artículos para pagar sus viajes, al acusar a las atletas como deudoras.

Mayo 6 y septiembre 30

Canelo regresa a México con decepcionantes triunfos

Dos retenciones exitosas de sus títulos como campeón absoluto de los supermedianos sirvieron para que el mexicano Saúl Canelo Álvarez realizara sus dos compromisos habituales dentro del cuadrilátero ante John Ryder y Jermell Charlo, sin hacer valer sus condiciones de pescador y ganando en ambos casos por decisión unánime. El primer encuentro sirvió al tricolor para volver a realizar un combate oficial en territorio mexicano, tras disputar tal combate en el estadio Akron de Jalisco, luego de doce años alejado de México. Su pelea ante Charlo se disputó en Las Vegas, Nevada y le significó su triunfo número 60 como profesional, para quedar con una marca de 60-2-2 y la incógnita de conocer cuál será su próximo reto con los guantes de boxeo.

JUNIO 7

Messi se enrola en EU y Balón de Oro Canelo regresa a México con decepcionantes triunfos EEne 20 JJun 7 EEne 12 MMay 14 MMay 6 y SSep 30 SSep 16 FFeb 7 JJun 19 MMar 21 NNov 5 Mahomes y Chiefs inician su dinastía Sirenas logran éxito mundial Establecen marca en Panamericanos En búsqueda de llevar sus últimos años como profesional con mayor calma, Lionel Messi confirmó su fichaje con el Inter de Miami para competir en la MLS y buscar reformar el futbol en territorio norteamericano junto a la franquicia en la que David Beckham es co-propietario. Después, el 30 de octubre, con una final disputada ante Nashville, el argentino alzó su primer trofeo a escasas semanas de su arribo, para que a final de octubre meses también fuese reconocido como el mejor jugador del mundo con su octavo Balón de Oro por lo hecho en 2023, en polémica edición en la que pesó más su campeonato mundial con Argentina en el mundial de Qatar 2022.

JUNIO 19

Inestabilidad en laFemexfut

Una explosiva llegada de Juan Carlos Rodríguez como nuevo comisionado general de la Federación Mexicana de Futbol, significó el fin a un prematuro proceso de Diego Cocca al frente de la Selección Nacional, que con seis partidos con el Tricolor, quedó con marca de tres victorias, dos empate y una derrota, que al haber sido en la final de la Nations League ante Estados Unidos, fue el escenario que orilló a un cambio estructural en toda la Femexfut. Con la llegada de la “Bomba” Rodríguez, también se confirmó la contratación de Jaime Lozano como nuevo timonel del equipo mexicano, que terminó por conquistar la Copa Oro.

SEPTIEMBRE 16

90 años de historia dentro del CMLL

La mejor lucha libre del mundo tuvo una gran celebración el 16 de septiembre, cuando se fesjetaron 90 años del nacimiento de este deporte, así como la formación del Consejo Mundial de Lucha Libre. La legendaria empresa, de la mano de su director, Salvador Lutteroth, ofreció distintos eventos para conmemorar el aniversario en donde legendarios gladiadores como Atlantis, Octagón y Blue Panther se midieron frente a figuras como Satánico, Fuerza Guerrera y Virus, para revivir algunas de las máximas rivalidades que llenaban las arenas hace algunos años. La NFL incluso develó una placa conmemorativa en su honor.

NOVIEMBRE 5

Establecen marca en Panamericanos

Revalidado el tercer lugar continental durante los Juegos de Santiago 2023, México logró su mejor desempeño al cosechar una suma de 142 preseas totales, divididas entre 52 oros, 38 platas y 52 bronces, además de varias plazas olímpicas rumbo a París 2024 en 14 distintas calzas deportivas. Al superar la cosecha dorada que se mantenía desde Guadalajara 2011 con 37 oros, la delegación tricolor destacó en disciplinas en las que se reafirmó su jerarquía internacional como en clavados, taekwondo, pentatlón moderno, tiro con arco y tiro deportivo, mientras que en natación artística y la gimnasia rítmica, se lograron clasificaciones olímpicas

