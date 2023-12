De las viñetas de historietas a la popular cinta y finalmente a una serie de Netflix, el personaje Cindy La Regia llega al streaming de una forma en la que no había sido vista, pues apuesta por la sensibilidad y la empatía con las mujeres, aseguran sus guionistas.

“Cindy es un personaje muy querido y esta es una versión que presentamos totalmente diferente, nos dieron mucha libertad de desviarnos de la película, de que a través de ella habláramos de temas totalmente nuevos, más complejos y buscamos escribirlos de manera en que la gente se pudiera sentir sensibilizada e identificada, quisimos dar más que diversión y risas”, dijo Paola Mazlum en entrevista con 24 HORAS.

Por ello, ambas coincidieron en que el hecho de que el guión haya sido escrito por mujeres le brindó un enfoque en el que todas coincidían ideológicamente.

“Ayudó bastante en que el cuarto de escritores fuéramos tres mujeres, porque al final mucho de lo que vive Cindy junto a sus amigas es parte de la experiencia de la colectividad femenina porque para completarla nos poníamos a platicar cómo habíamos vivido la prepa o algunas experiencias que les pasaron a nuestras amigas o primas.

“Era curioso cómo había algo en común en nuestro círculo, como los abortos, la manera del despertar sexual. Justo lo padre de esta versión de Cindy es como se aterriza en esta actualidad.

“Para muchos que a lo mejor no conocen a fondo el personaje, no es más que una niña tonta o una güera rica y no, en realidad es un personaje entrañable que tiene cierta inocencia ante estos temas y nosotras sentimos que de pronto en series mexicanas no se aborda esta parte inocente. Me siento muy orgullosa de que haya voces femeninas detrás de esta historia”, aseguró Anna Grajales.

Pero para lograr el cometido, también participó José Miguel Núñez, head writer, del que consideran sus colegas fue una balanza de inclusión.

“José siempre se portó muy abierto a escuchar, respetar, a darnos nuestro lugar y entender de lo que hablábamos, porque sentíamos que era necesario que todos en ese cuarto nos sintiéramos estas situaciones para emocionar a través del guión. Cindy formó para nosotros el saber escuchar y la confianza de contarnos cosas. Incluso los asesores que revisaron el trabajo sintieron a lo que nos referíamos y tenían la confianza de contarnos sus problemas a partir de trabajar juntos”, dijo Mazlum.

Esta serie se estrena hoy a través de Netflix, sin embargo, el trabajo de producción terminó bastante tiempo atrás.

“Yo me siento muy nerviosa pero a la vez animada, las grabaciones acabaron en diciembre del 2022 pero el trabajo de nosotras en el cuarto de escritores terminó muchísimo antes, entonces de repente volver a tocar el proyecto y teniendo el estreno ya en nuestros talones, me hace pensar mucho en cómo será recibida la serie porque es un personaje que así como ha gustado ha tenido hate, pero creo que vale la pena acercarse a ver esta nueva versión que no se vio en la película y algunas veces ni en los cómics”, finalizó Grajales.

Sabías que

Cindy es una adolescente con grandes aspiraciones: conquistar el mundo. Pero primero debe sobrevivir la prepa… y a la alta sociedad de San Pedro Garza García.

La serie es protagonizada por Michelle Pellicer, Luciana Vale y Anxel García