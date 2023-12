Entre esferas que colman los árboles de Navidad, luces de colores que dan vida a la sobriedad de ese verde característico y el resto de la ornamenta navideña que recorre toda tradición habida y por haber, entre colores rojos, verdes y brillos, y aunque pareciera suficiente, también se suma a los rituales el júbilo de los villancicos y la costumbre de ver películas de navidad.

No hay año en que los cinéfilos de la Navidad no tomen el control de la televisión, una selección previamente curada de las mejores cintas y muy probablemente alguna bebida caliente que ayude a mermar la sensación de frío cada vez más intensa. Sabemos, sin embargo, que cuesta armar la mejor de las listas sobre filmes de la época.

Por lo anterior, escapando a los debates sobre lo que es o no es una película navideña, componemos la lista de cintas de Navidad para que armes el maratón perfecto en soledad, con tu pareja o con toda tu familia.

Gremlins (Joe Dante, 1984)

Aunque enfrascada como inclasificable, esta cinta de horror comedy escrita por el director detrás de Home Alone ya se encuentra puesta en los clásicos navideños por excelencia. Ambientada en Kingston Falls y tocada por esperanza americana que sucede a una época de crisis, el joven Billy un día recibe el regalo que le hace su padre: un mogwai que sólo requiere de cuidados mínimos y el seguimiento a cabalidad de tres reglas que, por una u otra circunstancia, quedan echadas al olvido. El resto… bueno, habrá que mirar de lo que son capaces estas criaturas.

Mi pobre angelito (Home Alone, Chris Columbus, 1990)

Uno de los clásicos de la época protagonizado por un jovencísimo Macaulay Culkin en el papel de un niño que ha de intentar defenderse de las garras de unos ladrones de poca monta que quieren aprovecharse que se haya quedado solo por accidente en Navidad. Para consumar la genialidad, una banda sonora compuesta por John Williams y las apariciones de estrellas como Joe Pesci, Daniel Stern y Catherine O’Hara.

El extraño mundo de Jack (The Night Before Christmas, Henry Salick, 1993)

Cinta representativa del stop-motion, salpicada por completo por la mente de Tim Burton, esta cinta cuenta la historia de Jack Skellington, quien por accidente atraviesa un portal hacia la Ciudad de la Navidad y festeja entonces las fiestas que respectan. Ícono de la cultura popular, esta cinta que cuenta con una banda sonora compuesta por Danny Elfman es un clásico inmediato de la época y el resto de los tiempos.

Realmente amor (Love Actually, Richard Curtis, 2003)

Como replicando el “All You Need is Love” de la banda británica, la cinta de Richard Curtis continúa diciéndonos eso todo el tiempo: el amor está, precisamente, en todos lados. Todo lo entrelaza, todo lo junta, todo lo mancha. Será en un ambiente cercano a la Navidad que veremos las historias de una estrella del rock and roll, una asistente, un primer ministro, una empleada de servicio doméstico, un escritor y un poco más que han de colisionar, o no, en algún punto.

El expreso polar (The Polar Express, Robert Zemeckis, 2004)

Basada en el libro homónimo de Chris Van Allsburg, estrenada casi dos décadas atrás, esta cinta dirigida por el director de Back to the Future sigue la historia de un tren que cada Nochebuena lleva a los niños a viajar al Polo Norte para que puedan conocer a Papá Noel. En el viaje, una serie de sucesos mágicos, desafortunados y llenos de vida harán que la historia de el niño héroe, sabelotodo, Billy y la niña heroína vivan una noche sin igual que cambiará sus perspectivas para siempre.

Bonus films:

Batman regresa (Batman Returns, Tim Burton, 1992)

Feliz Navidad (Happy Christmas, Joe Swanberg, 2014)

Klaus (Sergio Pablos, 2019)

El descanso (The Holiday, Nancy Meyers, 2006)

Fanny y Alexander (Fanny och Alexander, Ingmar Bergman, 1982)

Elf (Jon Favreau, 2003)

