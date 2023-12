Pese a que el Instituto Nacional Electoral (INE) lo sancionó por presuntamente haber llamado al voto por Morena hace 8 días, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) negó los hechos y señaló que apelará la medida.

Este lunes, por iniciativa propia, López Obrador comentó que fue sancionado por el INE debido a que, en un evento celebrado en Almoloya de Juárez, llamó a ganar no solo la Presidencia sino también la mayoría en el Congreso, lo que –a su entender- es una manipulación por parte del Instituto:

“Me van a sancionar que por qué dice la resolución que llamé a votar por Morena cuando no es cierto. Está como cuando me sancionaron porque dije algo de la señora (Xóchitl Gálvez), no dije nada, pero manipularon de que yo estaba insultando a una posible precandidata y cuando no fue cierto. Resulta que manipularon mis palabras”.

Te podría interesar: Otra vez: AMLO asocia la masacre de jóvenes en Salvatierra al consumo de drogas

El 10 de diciembre el titular del Ejecutivo estuvo en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde, acompañado de la gobernadora Delfina Gómez, realizó un balance de los programas del Bienestar, y durante su mensaje dijo que:

“Es importante que se tome en cuenta que no solo es ganar la Presidencia, se tiene también que ganar la mayoría en el Congreso porque, miren, si yo gano la Presidencia, como ganamos, pero no hubiésemos ganado la mayoría en el Congreso, nos hubiese costado más trabajo ayudar a la gente, porque si no se tiene mayoría en el Congreso no se puede contar con presupuesto integrado, porque la Cámara de Diputados, por ley, es la que tiene la facultad exclusiva de aprobar el presupuesto”.

Por ello, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y un ciudadano denunciaron ante la Comisión de Quejas y Denuncias del INE porque sus dichos podrían afectar la contienda electoral.

Al respecto, la Comisión determinó medidas cautelares contra el Presidente, como fue eliminar de los medios oficiales los archivos de audio, audiovisuales y/o versiones estenográficas del evento denunciado denominado “Programas para el Bienestar”, así como de cualquier otra plataforma electrónica bajo su dominio, control o administración.

A todo ello, el mandatario mexicano insistió en que nunca llamó a votar por el partido que él fundó, pero: “de todas maneras ya vamos a quitar de mis redes ese discurso, voy a cumplir porque no quiero dar ningún pretexto”.