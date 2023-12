El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que no está de acuerdo con las políticas que anunció su homólogo argentino, Javier Milei, porque es regresar a lo que ya se padeció y no funcionó.

“No estoy de acuerdo con esas políticas, es regresar con lo que ya se padeció, lo que no funcionó, ya lo aplicó el finado presidente Menem, es como si quisiéramos regresar a lo que hizo Salinas (de Gortari) en México, nada más que ahora con más actuación, con más circo y teatro.

“Pero es lo mismo, yo lo que sí le digo al pueblo argentino, es que no caigan en ninguna provocación, que es más eficaz, políticamente, la no violencia, la resistencia civil pacífica, no hay que exponerse, hay que evadir el acoso, pero eso no significa no protestar”, expresó el mandatario cuestionado sobre la decisión del argentino de enviar a la policía a manifestaciones que considere pueden ser de riesgo para las instituciones y además serán los propios inconformes quienes tendrán que pagar el despliegue policiaco.

Hay que regresar a Gandhi, abundó López Obrador, a las lecciones de Nelson Mandela, de Martin Luther King, a la no violencia, “porque quien no tiene la razón suele usar la fuerza para imponerse, la fuerza bruta”.

Sugirió a los argentinos que hay muchísimas formas de llevar a cabo una desobediencia civil pacífica.

RM