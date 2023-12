Luego de haber visitado nuestro país el año pasado y como parte de su gira mundial “Five albums, one night”, los Jonas Brothers anunciaron que volverán a nuestro país el próximo año para deleitar a sus fans con las mejores canciones de toda su carrera.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la banda dio a conocer las fechas de esta gira por toda Latinoamérica, incluyendo los tres conciertos programados para nuestro país. Ciudad de México, Monterrey y Cancún serán los lugares en donde se lleven a cabo estas presentaciones.

La gira de los Jonas Brothers en nuestro país comenzará el 30 de abril del próximo año en Cancún, posteriormente el 3 de mayo se trasladaran a la Ciudad de México y cerraran con el concierto programado en Monterrey para el 6 de mayo de 2024.

La Arena Ciudad de México será el recinto en donde se lleve a cabo este concierto y de acuerdo con la información publicada en su sitio oficial, la venta de los boletos se llevará a cabo el próximo 15 de diciembre a las 10:00 horas de la mañana.

No se han dado a conocer detalles del costo de los boletos o la posibilidad de una nueva fecha en nuestro país, recordemos que en su última visita el concierto programado en Guadalajara fue cancelado con la promesa de volver meses después, pero hasta la fecha no se ha dado a conocer información al respecto.

Esta gira mundial de los Jonas Brothers es considerada como su “The Eras Tour”, esto debido a que la banda se dedica a hacer un recorrido por todas las canciones que han lanzado desde su inicio hasta ahora tras su reencuentro como grupo musical.

We heard you and couldn’t agree more that it’s time we came back to LATIN AMERICA!! Brazil, Colombia, Peru, Chile, Argentina and Mexico… We’ll see you next year ❤️ pic.twitter.com/ZL9jhvpdew

— Jonas Brothers (@jonasbrothers) December 13, 2023