Luego de que DreamWorks Animation anunció el estreno del primer tráiler de “Kung Fu Panda 4” para la tarde de este miércoles 13 de septiembre, usuarios en redes sociales comenzaron a difundir la filtración de este video en donde se muestran los avances de esta nueva cinta.

Durante las primeras horas de este día, diversas cuentas en X comenzaron a publicar el tráiler de la cuarta entrega de esta cinta animada, esto a pesar de que los canales oficiales de DreamWorks Animation no hubiesen hecho el lanzamiento aún.

En este primer tráiler vemos el regreso de Po, el “Guerrero dragón” entrenando a lado del Maestro Shifu, los hechos de esta nueva cinta están ubicados luego de que el panda derrotara con el poder del Chi a Kai y el maestro Oogway le regalara su bastón de la sabiduría en el mundo de los espíritus.

La cinta de “Kung Fu Panda 4” ahora traerá a un nuevo villano llamado el “Camaleón”, quien a través de las distintas técnicas de artes marciales logra traer del otro mundo a viejos rivales como Tai Lung, esto nada más para arrebatarles sus poderes y volverse cada vez más fuerte.

Además de ello, Po deberá comenzar una nueva travesía para encontrar al nuevo “Guerrero Dragón” y guiarlo en el mundo de las artes marciales, a pesar de que en este primer tráiler aún no aparecen los cinco furiosos (Tigresa, Grulla, Mono, Mantis y Víbora) aparece una pequeña zorra que parece tendrá bastante protagonismo dentro de la cinta.

De acuerdo con los datos de esta filtración, la cinta estaría programada para estrenarse el próximo 8 de marzo de 2024, debido a estas filtraciones, probablemente DreamWorks Animation adelante el estreno oficial del tráiler de “Kung Fu Panda 4”.

