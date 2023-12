Como parte de los principales recuentos de lo que fue este 2023, Twitch ha preparado su recap 2023 para mostrarle a todos los usuarios de la plataforma morada la actividad que tuvieron durante este año y sobre todo, cuáles fueron los streamers que más vieron a través de sus cuentas.

Con detalles sobre los emotes más usados, el número de horas consumidas, tipo de contenido más visto y top cinco de streamers más visitados es que la plataforma principal de streaming hace su recuento personalizado de este 2023.

El resumen es muy fácil de ver, solamente debes ingresar a la app y verificar tu bandeja de notificaciones, este recuento fue habilitado para todos los usuarios del mundo desde las primeras horas de este lunes 11 de diciembre.

En caso de que no te aparezca, en los detalles sobre tu perfil estará habilitada una pestaña que diga “Twitch Recap del 2023”, y en este apartado podrás ver el resumen de este año, estos datos están habilitados tanto para consumidores como para comunidades y creadores de contenido.

Además de ello, se ha habilitado un emote especial llamado “Goat Emotey” el cual estará disponible solo por tiempo limitado, recuerda que el resumen del año estará solamente disponible para los usuarios que tengan cuenta dentro de la plataforma, no importa si estás suscrito o no a un canal.

Este conteo arrojó que algunos de los streamers más consumidos por la comunidad hispana fueron Ibai, Illojuan, Auron, Spreen y la disruptiva Kings League.

Así que ya sabes, consulta cuanto tiempo estuviste en Twitch viendo a tus streamers favoritos, qué tipo de contenido consumiste y compártelos a través de tus redes sociales para seguir creciendo a la comunidad del streaming.

Me running to get my 2023 Recap that just went live! Get it at the link in the replies below. Share it everywhere #TwitchRecap pic.twitter.com/jnO9s3lKm8

— Twitch (@Twitch) December 11, 2023