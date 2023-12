Con el cierre de temporada de la Liga Mx, la MLS y tras la final de la Copa Centroamericana, quedaron definidos todos los cupos para la edición 2024 de la Concacaf Champions Cup, la cual llevará a cabo su primera edición con este nuevo formato de la competición.

Este nuevo certamen contará con la participación de los 27 mejores clubes de la zona de América del Norte, Centroamérica y del Caribe, quienes buscarán ganar el trofeo que les dé el pase al nuevo Mundial de Clubes.

Para esta edición de la Concacaf Champions Cup, la Liga Mx contará con la participación solamente de seis clubes, América, Chivas, Tigres, Monterrey, Tigres, Pachuca y Toluca serán los encargados de mantener la hegemonía dentro de la zona.

Por su parte, los equipos de la MLS son los que cuentan con un mayor número de cupos, esto debido también a su mejor participación en la Leagues Cup pasada, Inter Miami, Nashville SC, Filadelfia Unión, Houston Dynamo, Cincinnati, Saint Lois SC, Orlando City, New Engand Revolution, Columbus Crew y Vancouver Whitecaps tratarán de emular lo logrado por Seatle Sounders hace un par de años.

La Concacaf Champions Cup comenzará el próximo 6 de febrero y terminará el 2 de junio, todos los duelos se llevarán a cabo en rondas de ida y vuelta, exceptuando la final. El sorteo para definir los cruces se llevará a cabo el próximo miércoles 13 de diciembre.

Debido a que León, actual campeón de la competencia, no pudo sellar su clasificación por ninguna de las opciones disponibles, no podrá refrendar su corona en este nuevo certamen.

Recuerda que conforme a las posiciones del ranking de clubes de la Concacaf, algunos equipos comenzarán su participación en rondas posteriores, mientras que algunos deberán iniciar desde la ronda de dieciseisavos de final.

