Durante la ceremonia para la entrega del Premio Nobel de la Paz, celebrada en la ciudad de Oslo, Noruega, sucedió un hecho inusual y que sigue demostrando la falta de derechos humanos en algunas regiones del mundo, esto debido a que la ganadora Narges Mohammadi no pudo asistir a la ceremonia debido a su encarcelamiento en Irán.

Para poder llevar a cabo la entrega de dicho reconocimiento por la lucha de esta mujer que busca acabar con el régimen iraní que invisibiliza los derechos y la figura de la mujer, la activista actualmente se encuentra en prisión y su familia acudió a recoger el premio, además de leer una carta que envió desde Irán.

Narges Mohammadi es una mujer de 51 años de edad, a pesar de estar encarcelada, su lucha continúa en las rejas, ya que actualmente comenzó una huelga de hambre. En un acto simbólico por parte de los organizadores, se dejó una silla vacía y un retrato de la ganadora, esto para hacer énfasis en la situación que vive actualmente.

Por último, Narges Mohammadi señaló que este Premio Nobel de la Paz no es exclusivo de ella, también es para todas las mujeres valientes que luchan, no solo en Irán, sino también en todo el mundo y que buscan acabar con la segregación de las mujeres en todos los rincones del planeta.

2023 peace laureate Narges Mohammadi is unable to come to Oslo, Norway as she is currently imprisoned in Iran. She was awarded the Nobel Peace Prize for her fight against oppression of women in Iran and for promoting human rights.

An empty chair stands in her place on stage. pic.twitter.com/3rfE4RXLFT

— The Nobel Prize (@NobelPrize) December 10, 2023