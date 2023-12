Por segunda ocasión dentro de este espacio, una entrevista ocupa el lugar de la habitual crítica/reseña de cine de cada semana. Esta vez, la Cartelera 24 cede sus líneas a la conversación que el autor de la columna y 24 HORAS mantuvieron con la actriz Valeria Vera.

Acaso como complemento y continuación de la entrevista anterior, siguiendo en la doceava temporada del T.A.P, Taller de actores profesionales, programa conducido por Óscar Uriel, y para suceder al episodio anterior donde la protagonista fue la actriz Eréndira Ibarra, ahora llega, para el décimo episodio, Valeria Vera (Ciudad de México, 1979), estrella discreta de las novelas y series Mujer de Madera (2004), El señor de los cielos (2017), Betty en NY (2018 – 2019) y La casa de las flores (2018 – 2020), así como en las películas Casi Divas (2008), Elvira (2015), La vida inmoral de la pareja ideal (2016) y Fuga de reinas (2023).

Como preámbulo al capítulo que se transmitirá el próximo 9 de diciembre a las 20:00 horas a través de la señal del Canal Once, este diario platicó con ella para conocer un poco más de su carrera y lo que nos espera en su debut en el T.A.P.

Décadas de carrera ininterrumpida, puntos de inflexión y la representatividad

Demian García: Una vida de actuación. Desde los 6 años y, digamos, las únicas pausas las obligadas por la vida. Es decir, más de tres décadas de trabajo, Valeria, ¿cómo se siente llegar con todos esos años en tu haber para un episodio del Taller de artistas profesionales?

Valeria Vera: Fue muy hermosa la invitación, la verdad es que no me la esperaba. Siempre fui una gran fan de TAP (…) y siento que ahora ya soy confiable para formar parte del club de actores. (Al respecto de los más de 30 años de carrera): sí, he seguido mi carrera y lo que me ha dado, y lo que yo le he dado a ella. Ahora que dices lo de los 30 años, ni siquiera yo los tengo tan presentes, pero ha sido una carrera que me ha tratado muy bien, siempre me ha llenado de sorpresas, de aprendizajes, de mucho gozo y de ilusión.

DG: Para volver un poco. En 2005, 2006, renunciaste a tu idea de irte a EEUU para unirte a Hoy no me Puedo Levantar, de Nacho Cano. ¿Fue la mejor decisión que pudiste haber tomado?

VV: Creo que sí fue la mejor decisión que pude haber tomado. Incluso (cuando) me habían dado una beca para ir a estudiar a Los Ángeles y otra para estudiar a Nueva York, pero se viene esta oportunidad de Hoy no me puedo levantar y lo primero que pensé fue: “las escuelas no se van a ir”. Y yo venía ya con un conocimiento bastante disciplinado porque estudié desde muy niña para estar arriba del escenario, el cuerpo y la voz. Entonces Hoy no me puedo levantar sí fue la mejor decisión que tomé porque fue la apertura y el inicio de mi carrera como actriz de teatro en México.

Digo —recuerda– antes había hecho Amor sin barrera, pero Hoy no me puedo levantar sin duda fue un parteaguas para poder ir sumando.

(A propósito del éxito, menciona, entre risas y ruidos externos por el espacio donde se está llevando a cabo la entrevista que Hoy no me puedo levantar es “un éxito redondo”).

DG: Saltando de un éxito a otro éxito. Ahora acerca de La casa de las flores. ¿Fue para tu carrera un punto de inflexión?

VV: No tanto, ¿sabes? Tengo proyectos que recuerdo que me han despuntado más. Por ejemplo El albergue (una sitcom mexicana transmitida por Cadena Tres), que fue de mis primeras series de televisión, y hasta la fecha el personaje (que interpretó) sigue siendo muy querido y me dio la oportunidad de vivir la televisión a profundidad porque eran siete personajes estelares y cuando eran las novelas de muchísimos capítulos.

La verdad es que todo suma, nunca sabes cuál va a ser el personaje que te dé el empujón que necesitas. Cuando me fui a trabajar a Miami a hacer la nueva versión de Betty la fea no pensé que fuera a pasar lo que pasó, que sí fue un ¡suuuper boom! o también con El señor de los cielos. Entonces sí ves esta cosa de la diversidad (…) que ya me había acostumbrado a hacer cosas de narcos, que era lo que la gente pedía. (Pero) al momento de poder hacer Betty, me enfoqué en hacer más comedia, fui creadora de personajes… Entonces esos son los proyectos que te sorprenden, te marcan y te abren posibilidades.

DG: Un 2023 provechoso para ti dentro del cine mexicano. Primero con el estreno de Fuga de reinas, película escrita y producida por. Martha Higareda, y luego Sobreviviendo mis XV, de Chava Cartas.

VV: De hecho –aclara– primero filmé Sobreviviendo a mis XV y después Fuga de reinas. Y en el inter hice Cualquier parecido (2023) que es la primera serie que escribe y produce Camila Sodi. Son proyectos (los tres) que tienen particularidades por la pandemia. Me quedé en Fuga de reinas estando en la pandemia y –nos dice, como una obviedad– la peli se cayó y yo pensé que ya no iba a retomar. (Pero) cuando empezamos a salir del covid, aún así nos dio a todas las protagonistas y se paró la filmación una semana.

¡Pues las sorpresas de la pandemia! Yo hice Sobreviviendo mis XV antes de la pandemia y luego Fuga de reinas en la pandemia y luego pospandemia, pero todavía con covid. Y fue igual con Cualquier parecido: fueron producciones que se empezaron a levantar porque de cualquier otro modo se iban a morir…

DG: Formas parte de la comunidad LGBTIQ+, pero no sólo eso, sino que lo haces dentro de una industria complicada, más bien dominada por una estructura patriarcal. ¿Cómo te sientes con esa representatividad? ¿Pesa como queremos muchas, muchos y muches que pese para abrir el camino para otros?

VV: Sin duda creo que yo soy una de esas afortunadas que nunca vivió ningún tipo de discriminación por ser lesbiana. Soy de las primeras que sale del clóset públicamente hace más de quince años, incluso yo le pido a una televisora que me permita hablar del tema –yo estaba trabajando para Cadena Tres– hablé con el director de la televisora, y le dije que si me permitía hacer una entrevista hablando específicamente del tema y lo importante que era no ocultarse ni sentirse amenazada ni bulleada. Principalmente por los medios que en ese momento al no tener tanto internet y esas cosas, pues eran revistazos.

En ese momento recibo una amenaza de una revista y yo accioné. Dije: “no tengo nada que ocultar”. Y a partir de ese momento se me abrió un mundo de posibilidades para poder representar a mi comunidad y de poder ser de las primeras actrices en no tener que ocultarse y de vivirlo como cualquier otro vive sus relaciones.

Esto no me ha afectado –declara la actriz– pero entiendo perfecto que es una industria heteropatriarcal, que estamos muy acostumbrados a arquetipos físicos (…), (al final) creo que sí ha sido (la representación) para que compañeres quieran y puedan dar ese saltito.

DG: Finalmente, dado que el motivo principal de esta breve charla era el Taller de actores profesionales. Adelántanos un poco, sin que arruinemos las sorpresas, sobre lo que podremos ver en tu episodio.

VV: Se van a encontrar con una persona que independiente de… —se interrumpe y nos cuenta—: yo no vengo de estudiar como algunos de mis compañeros que son actores de método y tuvieron esas oportunidades… y yo que me formé en las tablas. Hablo mucho de eso, hablo mucho de la bravura que he tenido y que me lleva a profundizar para cumplir con mis objetivos, hablo también de la persona que soy independientemente de la actuación, de cómo trato que siga la misma frecuencia arriba (del escenario) y abajo (en la vida diaria).