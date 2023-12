Juan era muy apegado a Jenni Rivera, se querían mucho; pero a raíz de su muerte todo se descompuso; él y su esposa Rosie se quedaron al frente de Jenni Entertainment y durante algún tiempo las cosas marcharon bien, hasta que el hijo menor de La Diva de la Banda, Johnny empezó a pedir las cuentas y solicitar que se hiciera una auditoría.

Así empezaron los problemas, pues saltaron ciertas fallas, como que el matrimonio había tomado dinero sin avisarle a nadie y ella misma tuvo que pagarlo.

Johnny reveló que no les entregaban las cuentas y que no le daban dinero. Por eso, prefirieron retirarse y entregar la administración de la empresa, asegurando que habían hecho un buen trabajo. Pero la desconfianza ya estaba ahí y los dimes y diretes no se hicieron esperar; actualmente Jackie es quien está al frente y la familia está dividida.

Por otro lado, Chiquis sabe que está fuera de la herencia, puesto que Jenni estaba enojada con ella, ya que pensó que mantenía una relación con su esposo Esteban Loaiza y la sacó del testamento. Sin embargo, la cantante apoya a sus hermanos y los defiende de los ataques; por cierto, ellos comentaron que le compartirán la herencia.

Por si fuera poco, Chiquis y Juan trabajaron juntos en el tema Abeja Reina pero ella no lo tomó en cuenta y no le ha pagado nada. El compositor lanzó una advertencia y dijo que le daba un plazo breve para que recapacitara antes de recurrir a las instancias legales y además de no hacerle caso, habló mal de él y de Rosie en su concierto, diciendo que Jenni no dejó nada a sus hermanos, y que todo era para sus hijos.

Ante esto Juan, se burló diciendo que al show fueron tan sólo 500 personas y volvió a hablar del tema y dijo que estaba tranquilo, pero si ella insiste en atacarlo, responderá con material comprometedor que puede perjudicarla rotundamente.

Por su parte, Lupillo no se quiere meter en problemas, se ha mantenido al margen y dice querer a sus sobrinos y no entrará a la discusión; comentó que Chiquis puede decir lo que quiera pues ya es una mujer adulta.

Vale la pena recordar que Lupillo también tuvo diferencias con Juan y están distanciados.

Luego está la mamá de los Rivera, doña Rosa quien a través de sus programas de YouTube, también hace diversas revelaciones donde dijo que ella siempre abre la boca de más, porque es muy sincera y no se puede controlar, pero es claro que está del lado de Juan y Rosie. En su momento, Rosa dijo que Johnny sólo quería derrochar el dinero y sus hijos sólo estaban cuidando la fortuna de Jenni.

Rosie siempre ha sido más mesurada, pero no le gusta que digan que ella robó algo, ya que le pagaban porque hacía un trabajo y nada fue regalado, pero le duele escuchar declaraciones que sugieran lo contrario.

Mientras que a don Pedro Rivera, le gustaría que algún día la situación se tranquilice y puedan reconciliarse, nada más alejado de la realidad, ya que la relación definitivamente está rota y vendrán cosas peores, si es que Juan revela un gran secreto, que asegura sacudirá al mundo del espectáculo.

Total que los pleitos han sido una constante en la familia, mientras vivía Jenni, controlaba la situación y defendía a sus hijos, pero no se ve claridad, así que la guerra continúa a 11 años del fallecimiento de la gran Diva de la Banda.

Tengo un pendiente, ¿quién doblará las manos primero, Juan o Chiquis?

Hay más… pero hasta ahí les cuento.

