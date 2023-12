La plataforma de streaming, HBO Max, sorprendió a sus usuarios y a los fanáticos del terror tras el lanzamiento del primer vistazo de ‘Welcome to Derry‘,la serie precuela de ‘Eso’ del maestro Stephen King.

Este miércoles la plataforma de streaming propiedad de Warner Bros., liberó el primer adelanto de la serie precuela de “IT”,la cual lleva por título ‘Welcome to Derry”.

A casi 6 años de que se estrenará el remake de “Eso” del director argentino Andy Muschietti, que estuvo basada en la película basada en la obra de Stephen King, que se estrenó en 1990, por fin se conoció de qué irá la nueva serie que se estrenará en 2025.

En el clip de apenas 6 segundos se puede observar apenas a un grupo de niños paseando en bicicleta por el pueblo. luego vemos a otro ser arrastrado a un río desde un bote por una aterradora mano.

Y finalmente, a un hombre que observa un globo rojo atorado en las ramas de un árbol.

Lo que nos deja entrever que una vez más Pennywise, volverá a acechar las pesadillas, pues trascendió que esta entrega contará los años anteriores a la derrota de la extraña criatura a manos del Club de los Perdedores.

Y aunque no se ha detallado quiénes serán los que conformarán el elenco de la serie que tendrá de regreso a Andy Muschietti, el director que estuvo a cargo de las cintas de 2017 y 2019, y Jason Fuchs y Brad Caleb Kane como los showrunners, se rumora que los engarcados de protagonizar esta entrega serán: Taylour Paige (Zola), Jovan Adepo (Watchmen), Chris Chalk (Perry Mason), James Remar (Dexter), Madeleine Stowe (Revenge) y Stephen Rider (Daredevil).

Sin embargo, en lo que se detallan a profundidad todos los aspectos de Welcome to Derry, a continuación te dejamos el adelanto, que incluso presentó nuevas imágenes de The Penguin, el primer spin-off del “Reevesverse”, spin-off de la película The Batman de 2022, así como imágenes del tráiler de La Casa del Dragón, la cuarta temporada de True Detective , The Franchise, y los nuevos episodios de la comedia Hacks.

First teaser for the ‘IT’ prequel series ‘WELCOME TO DERRY’. Releasing in 2025 on Max. pic.twitter.com/5JEP3VjPXQ — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) December 6, 2023

CSAS