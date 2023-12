El actor Macaulay Culkin le dedicó un emotivo mensaje a su esposa Brenda Song tras recibir este 1 de diciembre su estrella en el Paseo de la Fama, como reconocimiento por su recorrido dentro de la industria del cine.

Este viernes el actor de 43 años que dio vida a Kevin McCallister- le dedicó unas dulces palabras a su compañera de vida Brenda Song, luego de recibir su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood, esto a 30 años de cautivar con su actuación en las icónicas películas de la saga “Home Alone”- Mi pobre Angelito.

La ceremonia de reconocimiento se llevó a cabo en el emblemático lugar y, Culkin estuvo acompañado de su esposa y sus dos hijos, así como de otros amigos como la actriz Catherine O’Hara, quien fue su madre en las famosas cintas navideñas con las que se catapultó a la fama por su papel del niño “malcriado” que sus padres olvidan en las fiestas decembrinas.

Ante el reconocimiento, Macaulay, se tomó unos minutos para dedicarle unas palabras a quienes lo ayudaron en su carrera, la cual terminó muy rápido, presuntamente porque sus padres los explotaban y aprovechaban de sus talento, obligándolo a seguir actuando cuando él quería alejarse de los reflectores.

Si bien no fue el “mejor momento” de su vida pese al éxito obtenido, también recordó los beunos tiempos que pasó en los foros y el cariño que desde entonces ha recibido del público, de tal suerte que agradeció a sus representantes, y terminó su discurso con su icónica frase de ‘Home Alone’, pero eso si, no sin antes dedicarle el siguiente mensaje a su mujer.

“Me gustaría agradecer a Brenda. Eres absolutamente todo. Eres mi campeona. Eres la única prensa más feliz por mí hoy que yo. No sólo eres la mejor mujer que he conocido, eres la mejor persona que he conocido. Me has dado todo mi propósito, me has dado una familia y después del nacimiento de nuestros dos hijos, te has convertido en una de mis tres personas favoritas”.

Para terminar, en el espíritu de las fiestas. Sólo quiero decir: Feliz Navidad, animales asquerosos”, finalizó McCallister antes de posar junto a su nueva estrella.

