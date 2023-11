La cantante Taylor Swift, sorprendió a su fans tras el lanzamiento de su íntima canción “You’re Losing Me” en las plataformas de streaming.

Este miércoles la cantante estadounidense Taylor Swift, no sólo sorprendió a sus fanáticos tras ser una de las artistas más escuchadas en Spotify con cerca de 26.1 mil millones de reproducciones globales, sino también con el lanzamiento de su tema “You’re Losing Me”.

Esta canción cautivo a los swifties ya que es un tema inédito que la intérprete de “Cardigan” grabó durante el proceso de composición de Midnights, pero nunca la publicó oficialmente, por que presuntamente este canción no pegaba con el estilo del álbum

Sin embargo, este 29 de noviembre, Taylor decidió lanzar este tema y la noticia fue dada oficialmente en redes sociales, acompañada junto con el siguiente texto en el que incluso agradeció a sus fantásticos por el apoyo que le han dado y por el cual se convirtió en la Mejor Artista Global de 2023 en una de las plataformas musicales más importante del mundo.

“¿Está bien, esto es irreal? Sólo quería decirle a cualquiera que haya escuchado mi música este año, en cualquier parte del mundo, gracias. Ser nombrado Mejor Artista Global de Spotify en 2023 es realmente el mejor regalo de cumpleaños/fiestas que me podrías haber dado. En serio, nos hemos divertido MÁS este año en la gira y ahora esto. Hablas en serio. Así que estaba tratando de pensar en una manera de agradecerles, y muchos de ustedes me han estado pidiendo que ponga “You’re Losing Me (From The Vault)” en streaming… ¡Así que aquí lo tienen! Por fin puedes escuchar EN TODAS PARTES ahora”. escribió Taylor.

¿De qué trata ‘You’re losing me’?

Está canción que tiene un ritmo que simula el latido del corazón y juega con la frase ‘lo estamos perdiendo’, cuenta la historia de una relación romántica que va apagándose porque las dos personas se van distanciando.

En tanto que, si no has escuchado este triste tema que incluso saldrá a la venta en una edición en CD te invitamos a que la consultes en Spotify.

CSAS