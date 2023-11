Luego de haber conseguido su sexto título de Liga Mx Femenil con el conjunto de Tigres, Lizbeth Ovalle ha comenzado a llamar la atención de diferentes equipos a nivel internacional, en las últimas horas ha trascendido que un equipo europeo planea hacerse con los servicios de ‘la maga’ para la próxima temporada.

De acuerdo con información del periodista Diego Medina, Ovalle cuenta con varias ofertas sobre la mesa, pero la más destacada provendría del Manchester United Femenil, que milita en la Barclays Women’s Super League, por lo que el salto al viejo continente estaría cerca.

La información señala que las ‘red devils’ estarían dispuestas a pagar la cláusula de recisión de Lizbeth Ovalle con tal de llevársela, recordemos que la seleccionada nacional cuenta con contrato vigente con las amazonas hasta el 2025.

Este posible fichaje no suena tan descabellado, ya que apenas hace un par de meses Mia Fishel también abandonó al cuadro regio para emigrar al Chelsea Femenil, operación que significó una gran venta para el actual equipo campeón del futbol femenil en México.

Actualmente, el equipo femenil del Manchester United se encuentra en la cuarta posición de la Barclays Women’s Super League, por lo que la llegada de la futbolista mexicana de 24 años sería pensada para que la escuadra inglesa pueda acceder a puestos de Champions League Femenil.

Lizbeth Ovalle cuenta con seis títulos de Liga Mx Femenil, además de dos trofeos de Campeón de Campeonas, su salida la convertiría en la segunda jugadora mexicana de la Liga que emigra a Europa, recordemos que la primera fue Rubí Soto cuando fue anunciada con el Villarreal.

