A la espera de comenzar su participación en el Hero World Challenge, torneo que él se ha encargado de promover en las Bahamas, Tiger Woods asegura sentirse deseoso por permanecer en el profesionalismo del golf, aunque se fijó límites para extender su carrera más tiempo.



“El mejor escenario realista es jugar un torneo al mes. Llegará un momento en el que sea incapaz de ganar y cuando eso suceda me iré a otra parte, pero todavía puedo hacerlo”, afirmó.



Superada la crisis en su tobillo, que lo llevó a renunciar al Master de Augusta, pese a haber superados los cortes en las rondas iniciales, el norteamericano más laureado en el golf durante este siglo, se dice con molestias de espalda y rodillas, que no lo comprometen a regresar formalmente, luego de ausentarse de la actividad deportiva desde abril pasado.



“No he jugado en mucho tiempo. Tengo tanta curiosidad como todos ustedes sobre lo que va a pasar. Mi juego está algo oxidado”, admitió.



Al ser cuestionado sobre los avances que han habido para llegar a los acuerdos más amigables con el circuito saudí, tras confirmarse la unión que habrá entre el PGA y el LIV Tour, Woods como representante de los jugadores no ocultó la frustración que tuvieron al conocer las conversaciones secretas que sostuvo el comisionado del PGA, Jay Monahan, para alcanzar esta nueva relación.



“No volveremos a quedar al margen del proceso como ha ocurrido antes. Parte de este proceso fue entrar a la directiva y aceptar esa posición. Tengo la confianza de que se podrá completar de alguna manera el acuerdo con los jugadores, ya que todas las partes entienden que trabajamos en conjunto”, destacó.



Con 47 años, Tiger ha batallado para lograr finalizar eventos de 18 hoyos a raíz de su accidente automovilístico, aunque tras un descanso prolongado y varias intervenciones médicas, el golfista se dice capaz de volver a la competitividad, tras superar lo más difícil de su recuperación. “No me preocupa caminar 90 hoyos gracias al dispositivo colocado en mi pie. La parte difícil han sido los seis meses sin hacer nada”./24Horas

