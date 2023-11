El grupo de NWOBHM, Iron Maiden anunció que México volverá a ser destino de su música y el Foro Sol fue el elegido para que los británicos presenten su The Future Past Tour que ha girado por varios países del mundo.

Por ahora, la banda liderada por Bruce Dickinson solamente confirmó la fecha del 20 de noviembre de 2024 en el escenario nacional y a la par anunciaron una fecha en Colombia para el 24 del mismo mes.

“Estamos encantados de regresar para ver a esos increíbles fanáticos en México. En la Ciudad de México en el Foro Sol, durante la última gira su compromiso y entusiasmo estuvo fuera de este mundo. En esta gira tocaremos nuevas canciones de Senjutsu y Somewhere In Time, muchas de las cuales nuestros seguidores en América Latina no han tenido la oportunidad de escuchar antes, así que será una gran experiencia”, explicó Steve Harris, bajista de la banda en un comunicado.

En esta gira, la cual se presenta como un acto único e irrepetible, los asistentes podrán disfrutar tanto canciones clásicas, como las del álbum Somewhere In Time de donde destaca la canción Alexander The Great, la cual nunca había sido tocada en vivo hasta la gira en cuestión.

The Future Past es una de las giras más aclamadas de Maiden y ha reunido hasta ahora, poco más de 750 mil personas en más de 30 shows agotados en toda Europa durante el verano de 2023.