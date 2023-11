Aquí te decimos cuáles son los Horóscopos de este 28 de noviembre, de los 12 Signos Zodiacales que existen.

ARIES

Escuche, evalúe y siga adelante. No pierda el tiempo con alguien o algo que no tiene futuro. Busque oportunidades sólidas y establezca un contrato que lo proteja a usted, a sus ideas y a sus objetivos a largo plazo. Cuando la oportunidad llame, abra la puerta.

LIBRA

Actúe con madurez y adopte una postura. La forma en que utilice sus habilidades y conexiones para mejorar su comunidad tendrá un efecto estabilizador en aquello que le importa. La participación captará la atención y animará a otros a hacer su parte.

TAURO

No comparta demasiada información. Reflexione sobre lo que escuche, verifique los hechos y utilice lo que aprenda para asegurar su posición. Siga a su corazón y aproveche una oportunidad que ofrece un cambio en la forma en que utiliza sus habilidades para dominar a la competencia.

ESCORPIÓN

Revise sus opciones, elija y siga adelante. Exprese sus deseos y no retroceda bajo presión. El cambio es necesario, pero debe estar alineado con sus planes a largo plazo. No permita que nadie lo incite a hacer algo que no desea.

CÁNCER

Cíñase a lo que sabe y hace mejor. Una oferta inesperada lo tranquilizará y le ayudará a decidir dónde o cómo quiere vivir. Un cambio le ofrecerá seguridad y lo impulsará a pasar

menos tiempo con personas que no tienen en mente sus mejores intereses.

CAPRICORNIO

Haga un inventario antes de emprender algo nuevo. No se deje engañar por el plan de inversión de alguien. Cíñase a lo que sabe y haga lo suyo. Construya una base sólida,

realice cambios en el hogar que se adapten a sus necesidades y empodérese.

GÉMINIS

Piense, y dedique más energía a reestructurar su estilo de vida y sus objetivos profesionales adquiriendo conocimientos y habilidades que le ayuden a avanzar. Las reuniones para

establecer contactos revelarán lo que hay disponible. Protéjase contra enfermedades o lesiones.

SAGITARIO

Tome el camino que le ofrece la libertad de seguir el deseo de su corazón. No permita que nadie se entrometa en sus planes. Utilice su intelecto para elegir en quién confiar y qué

objetivos perseguir. No permita que los problemas personales choquen con su estabilidad financiera.

LEO

Concéntrese en los detalles y los gastos involucrados antes de realizar una

mudanza, inversión o cambio contractual. Obtenga información y descubra si alguna información actualizada puede ayudarle a marcar la diferencia en su forma de comunicarse y llevarse bien con los demás.

ACUARIO

Busque las estrellas. Crea en sí mismo y estructure su día para elaborar un plan

que apoye el ahorro, la mejora del estilo de vida y la protección contractual. No permita que nadie interfiera ni le imponga cambios que no sean necesarios o no sean lo mejor para usted.

VIRGO

Observe su situación actual y considere los cambios que rectificarán lo que no esté funcionando para usted. Encuentre una forma diferente de utilizar su dinero y sus habilidades para marcar la diferencia en el lugar o en la forma en que vive. Haga de una relación significativa una prioridad.

PISCIS

Busque la oportunidad de asociarse con alguien que pueda completar los espacios en blanco con respecto a las habilidades o experiencia que le faltan para que pueda concentrarse en lo que hace mejor. Ponga todo por escrito para evitar contratiempos.

