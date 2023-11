El exgobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, rechazó tener vinculación o ser responsables de las protestas de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que ayer se realizaron en un evento del Presidente de la República en Tlapa.

A través de un mensaje en su cuenta de “X”, Astudillo le recordó al Ejecutivo federal que siendo gobernador de Guerrero López Obrador visitó la entidad en varias ocasiones y nunca tuvo ningún problema para llegar a cualquier punto.

“Le informaron mal, no tuve, ni tengo nada que ver en lo sucedido ayer. Recuerde que cuando fui gobernador usted visitó muchas veces Guerrero y no tuvo ningún problema en llegar a cualquier punto, traté siempre de dialogar y entenderme con todos, nos adelantábamos al conflicto”, escribió el exmandatario estatal.

“Con sorpresa, Señor Presidente @Lopezobrador_, me entero de que me vincula y responsabiliza de las protestas de ayer en Tlapa, que no le permitieron estar presente en la inauguración de una obra tan trascendente socialmente que valoro y reconozco como guerrerense, como lo es el CRIT”.

“Lamento mucho que le hayan brindado a usted información de tan mala fe. Presidente @lopezobrador_, la @YoSoyCETEG es una organización rebelde y combativa, guerrerenses dignos que merecen todo nuestro respeto. Mi vinculación con la #CETEG es que ellos son guerrerenses y yo también”, señaló Astudillo en la red social.

