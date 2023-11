Ante el aumento de atentados contra el medio ambiente en Latinoamérica, se requiere colocar el debate de la justicia ambiental en la agenda pública, esto de acuerdo con el Índice Global de Impunidad Ambiental Latinoamérica 2023, (IGI-AMB LATAM 2023).

El Índice Global 2023, que a partir de esta semana ya se puede consultar en línea, tiene sus raíces en los estudios sobre impunidad global que desde 2014 realiza la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y cuyos avances fueron presentados en el Foro de la Paz de París (Paris Peace Forum) en noviembre de 2021 y resultando galardonado como uno entre los 10 proyectos más destacados.

El Dr. José Gerardo Traslosheros Hernández, decano de la Escuela de Ciencias Sociales de la UDLAP, en palabras previas a la presentación y subida online del Índice, explicó a grandes rasgos que el Índice permite ver con qué tipo de instrumentos de política pública cuenta cada país y cómo se ponen a funcionar, para contener la degradación ambiental, evitar la incidencia de crímenes ecológicos y garantizar el disfrute del derecho a un medio ambiente sano.

El IGI-AMB LATAM 2023 mide niveles de impunidad ambiental en 33 países de América Latina, a través de 52 indicadores, poniendo especial énfasis en la existencia de capacidades institucionales y el funcionamiento de políticas públicas para proteger el medio ambiente y garantizar el derecho a un medio ambiente sano.

El estudio de la impunidad ambiental representa un esfuerzo por operacionalizar los problemas de justicia ambiental y contribuir a la implementación de instrumentos globales y regionales desarrollados. Como ejemplos esta el reconocimiento de derecho humano al medio ambiente limpio, sano y sostenible, los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS), el Acuerdo de Escazú, o los reportes de evaluación del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC).

De acuerdo al Índice Global, se identifican tres grupos de países de acuerdo a su nivel de impunidad:

1) Impunidad Media Baja, casos que se ubican entre los 64.76 puntos del índice, el mejor nivel, y hasta 59.42. Los países incluidos en este grupo son: Chile, Ecuador, Costa Rica, Colombia, Argentina, República Dominicana, Uruguay Bolivia, Perú, Nicaragua y Panamá;

2) Impunidad Media Alta desde 56.91 hasta 51.42 e incluye a: Venezuela, México, Dominica, El Salvador, Brasil, Cuba, Guyana, Saint Kitts y Nevis, Guatemala, Bahamas y Barbados;

3) Impunidad Alta. Países con los más altos niveles de impunidad los aleja desde 50.68 y hasta 46.09, el punto más bajo de la escala. En este grupo se encuentran: Honduras, Santa Lucía, Jamaica, Antigua y Barbuda, Belice, Paraguay, Granada, Haití, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago y Surinam.

Con respecto a el crecimiento o no de la impunidad ambiental en México, Juan Antonio Le Clercq expresó que los datos dicen “que hay mucha capacidad institucional abocada al cuidado ambiental, pero cuando se analiza la situación de las entidades de la República, los números son muy pobres y las cifras nos dicen que los estados tienen una cuarta parte de la capacidad que deberían tener, no más del 25%.

“Salimos bien comparados con América Latina, pero lo verdaderamente preocupante es que las capacidades que tenemos, los instrumentos, recursos, políticas e instituciones, dependen mucho de lo que aporta la Federación y esto no se traduce en la capacidad de cada estado de la República y a final de cuentas los impactos, la vulnerabilidad, los daños, se van a vivir a nivel local, no a nivel federal, y si los estados no están haciendo política ambiental, no generan políticas de protección, no ponen recursos esperando a la Federación y aunque a ésta le toca en parte, los estados deberían destinar recursos a sus propia protección”.