Los actores, Lindsey Shaw y Devon Werkheiser de “El manuel de Ned”, dejaron boquiabiertos a más de uno tras revelar que mantuvieron relaciones sexuales en el set.

Los protagonistas del programa creado por Scott Fellows en 2004 ,“El Manual de supervivencia escolar de Ned”, se han visto envueltos en señalamientos luego de que revelaran que durante las grabaciones de dicho programa infantil, tuvieron relaciones sexuales en el set.

Fue durante el último episodio del podcast de Devon Werkheiser, cuando el actor dio a conocer que tuvo varios encuentros íntimos con Linsey, la actriz que dio vida a Jennifer Mosley, la mejor amiga de Ned Bigby, un chico de secundaria encargado de compartir consejos para sobrevivir a la escuela.

Durante dicho capítulo, Devon durante la charla en la que detallaron algunos aspectos de los que vivieron en el programa que terminó en 2007 con tres temporadas, tras tocar el tema de la mastubación, Linsey Shaw, trató de preguntarle a Ned , si se acordaba de “aquella primera vez “, a lo que Werkheiser, tratando de ser más atrevido comenzó a retar a la actriz para que se aventurará a hacer la pregunta sin tapujos.

Y, Shaw sin más, respondió con un “BJ” , la abreviación en ingles que hace alusión al sexo oral.

Posteriormente, Devon viendo que la joven no tenía aparentemente miedo de hablar del tema, señaló que se acordaba muy bien de aquella vez, en la cual Linsey dejó en claro que intervino, pues afirmó que ella y Ned tuvieron un encuentro sexual, el cual enfatizó que no lo había hecho bien, pues Devon se alejó luego de tres minutos de intimidad, y terminó solo con un “gracias, esta bien” , para después terminar el trabajo.

“¿Recuerdas la primera? El primer BJ. Después de un momento dijiste: ‘Ok, gracias’, te levantaste y fuiste al baño”.

Pero no fue el único encuentro, pues los actores ante miles de oyentes señalaron que de menos fueron tres veces.

Pues Lindsey continuó la conversación preguntándole a Devon sí recuerda otra ocasión, haciendo referencia específica a un encuentro en un sofá, a lo que el actor señaló que si.

En tanto que, Devon y Linsey tuvieron más de una experiencia íntima cuando eran unos adolescentes y grababan la serie juntos.

