El cruce fronterizo entre Canadá y Estados Unidos se vio afectado luego de que un vehículo explotara este miércoles. Los hechos ocurrieron en medio del llamado Puente Arcoíris que se ubica en la Cataratas del Niágara.

Esto ha hecho que el FBI investigue el hecho pues de acuerdo a reportes este vehículo se encontraba del lado de Estados Unidos.

Pero este no fue el único puente que se cerró ya que todos los que tienen entrada a Estados Unidos en la zona oeste de Nueva York fueron cerrados.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul se pronunció en su cuenta de X tras el incidente.

“Me informaron sobre el incidente en el Puente Arcoíris en las Cataratas del Niágara y estamos monitoreando de cerca la situación. Las agencias estatales están en el lugar y listas para ayudar”.

I’ve been briefed on the incident on the Rainbow Bridge in Niagara Falls and we are closely monitoring the situation. State agencies are on site and ready to assist.

— Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) November 22, 2023