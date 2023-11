Luego del despido de Sam Altman del cargo de director ejecutivo en OpenAI y de anunciar que también abandonó la junta directiva de la compañía, siguen saliendo a la luz más detalles de la crisis más importante en la historia en lo que va de la empresa, todo esto dado a conocer por Greg Brockman.

A través de su cuenta de X, Brockman dio a conocer más detalles sobre como la junta directiva orquestó del despido de Altman para llevar a cabo el nombramiento de Mira Murati como directora ejecutiva interina el pasado 17 de noviembre.

Después de todo el caos generado en esta junta directiva, Greg Brockman y Sam Altman fueron despedidos de OpenAI, días después la compañía nombró a Emmett Shear, cofundador y ex CEO de Twitch, como el nuevo CEO interno de OpenAI, esto con la finalidad de devolver la confianza a los usuarios y sobre todo a los inversores.

Esto debido a que varios inversionistas perdieron la confianza en la compañía y se estaban planteando la posibilidad de realizar una demanda colectiva en contra de la junta directiva para que Altman fuera restituido en su puesto, lo cual luce bastante complicado dado que tanto Altman como Brockman fueron contratados por Microsoft.

Sumado a esto, está también el éxodo de trabajadores que han sido despedidos, que han renunciado y que han amenazado con renunciar por las recientes decisiones que se han tomado en las últimas horas, algunos expertos señalan que OpenaAI se dio “un disparo en el pie”.

Sin lugar a dudas, Microsoft es la empresa que se ha visto beneficiada con este movimiento por parte de OpenAI, no solo por la contratación de Sam Altman y Greg Brockman, sino también porque sus acciones en el mercado se han logrado revalorizar en un 1.9%.

Además de ello, extrabajadores de la compañía creadora de ChatGPT han sido contratados por la propia Microsoft para que se sumen al equipo de trabajo que ya tenían realizado para el desarrollo y mejoramiento de su propia inteligencia artificial, se espera que más extrabajadores de OpenAI puedan integrarse a este equipo.

We remain committed to our partnership with OpenAI and have confidence in our product roadmap, our ability to continue to innovate with everything we announced at Microsoft Ignite, and in continuing to support our customers and partners. We look forward to getting to know Emmett…

— Satya Nadella (@satyanadella) November 20, 2023