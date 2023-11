Después de muchas semanas de espera, por fin se dieron a conocer a todos los nominados a los premios “The Game Awards (GOTY)” 2023, a través de una grandiosa ceremonia que se transmitió por medio de sus canales de YouTube y Twitch, los organizadores anunciaron las diferentes categorías para esta edición 2023.

Estos premios, que se llevarán a cabo el próximo 7 de diciembre, reconocerán no solo a los mejores videojuegos que se lanzaron este año, también premiarán a los equipos de trabajo, creadores de contenido, equipos y jugadores de esports, además de los mejores videojuegos lanzados por estudios independientes.

La categoría más esperada de los GOTY 2023 definitivamente era la de “Mejor juego del año”, días antes se hablaba de los posibles nominados, pero por fin se dio a conocer la lista oficial, encabezada por “Alan Wake 2”, “Baldir’s Gate 2”, el remake de “Resident Evil 4”, “Super Mario Bros Wonder”, y los favoritos “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom” y “Marvel’s Spider-Man 2” fue que se anunció esta categoría.

Debido al éxito y reconocimiento que ha tenido en las últimas semanas, “Marvel’s Spider-Man 2” se posiciona no solo para llevarse el reconocimiento al mejor juego del año, sino también para llevarse las distintas nominaciones en las que fue incluido, esperando arrasar en esta edición 2023 de los GOTY.

En cuanto a creadores de contenido y temas relacionados de esports, destaca la presencia latina con representantes de Argentina y México, los streamers conocidos como “Spreen” y “Quackity” entraron en la categoría de “Mejor creador de contenido del año”, esto debido a los distintos eventos que han hecho en el año, tal y como ha sido el QSMP.

Los equipos “FNATIC”, “Evil Geniuses”, “Gaimin Gladiators”, “JD Gaming” y “Team Vitality” fueron nominados al premio de “Mejor equipo de esports del año”, cada uno respectivamente en el videojuego con el que compiten a nivel mundial.

Recuerda que puedes votar por tus nominados favoritos a través de la página oficial de los GOTY 2023, la ceremonia de premiación se llevará a cabo el 7 de diciembre y la podrás ver a través de sus canales oficiales de Twitch y YouTube.

Ok here's a tweetstorm of all 31 categories of #TheGameAwards nominees! Ready? pic.twitter.com/vfutBDY1j6 — The Game Awards (@thegameawards) November 13, 2023

MC