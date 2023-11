El Departamento de EU anunció que restringirá la emisión de visas a los propietarios, ejecutivos y/o funcionarios de líneas aéreas que operan vuelos con migrantes ilegales a Nicaragua.

Desde el pasado mes de octubre, el departamento de EU tras reportar la llegada masiva de migrantes de Cuba, Haití y Venezuela, anunció que iniciaría la repatriación de refugiados con el fin de evitar la migración ilegal aprovechándose de su necesidad.

Y ahora, tras la llegada de migrantes ilegales a Nicaragua, las autoridades estadounidenses señalaron que se restringirán las visas a los propietarios ejecutivos de líneas aéreas que operan vuelos a dicho país.

Según lo señalado en un comunicado emitido por Matthew Miller, portavoz, esta medida se toma ya que se ha reportado una tendencia creciente de las compañías de vuelos chárter, quienes han estado ofreciendo vuelos (y cobrando precios de extorsión) lo cual más allá de ser un acto ilícito, “coloca a los migrantes en un peligroso camino terrestre hacia el norte y la frontera con EU” .

De tal manera que, bajo esta problemática y con el fin de llevar a cabo un enfoque integral, el gobierno tomará medidas para imponer restricciones de visa bajo INA 212 (a)(3)(C) para quienes ofrecen dichos vuelos .

Asimismo, se trabajará con los gobiernos de la región, así como con el sector privado para tratar de eliminar esta práctica de explotación.

Por lo que se exhorta a los haitianos, cubanos y otros posibles migrantes a buscar otras vías más seguras y legales disponibles para migrar al estado americano.

The State Department is launching a new visa restriction policy to promote accountability for operators of charter flights that target migrants. We urge intending migrants to use safe, lawful migration pathways. https://t.co/cAaklgqGhz

— Matthew Miller (@StateDeptSpox) November 21, 2023