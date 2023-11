El rapero Eminem, sorprendió no solo a sus seguidores sino también a los fanáticos de los videojuegos luego de que se diera a conocer que tendrán una colaboración con Fortnite.

A través de las cuentas oficiales del videojuego desarrollado por la empresa Epic Games se dio a conocer que el rapero Eminem, se unirá a la serie de iconos de Fortnite.

Según se detalló, el rapero tendrá un concierto virtual durante el evento final de temporada, es decir el próximo 2 de diciembre del 2023.

Esto tras tener gran popularidad con su salsa espagueti.

Por lo que durante el concierto y presentación virtual, se unirá al modo Battle Royale con sus dos skins, el Slim Shady con su máscara y el otro con su aspecto “normal” , en el cual lleva sombrero y va de traje para dar paso al Marshall.

Según el nombre de archivo de su pantalla de carga da a entender que forma parte del próximo evento del agujero negro, que transortará a la nueva isla, como en el capitulo , en donde al final podremos construir un cohete que los proteja de un meteorito, el mismo que terminó transformándose en el agujero que se trago a la isla del proiemr episodio. Y, el nombre del archivo será T_LS_S27_DurianKeyArt, y “Durian” es el nombre en clave del evento. Además, la pantalla de carga se llama “El Big Bang”.

Eminem-themed skins and a live event are coming to Fortnite, according to new leaks pic.twitter.com/TftCaUjGfP

— Dexerto (@Dexerto) November 21, 2023