El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confío en que el Fondo Monetario Internacional (FMI) saque a Argentina de la crisis económica que vive una vez que Javier Milei “un simpatizante suyo” asuma el poder.

Este martes, luego de señalar que el futuro presidente de Argentina –quien se auto denomina anarco capitalista- piensa de la misma manera que el dictador chileno, Augusto Pinochet, López Obrador dijo que el militante del partido La Libertad Avanza busca aplicar una política que privilegiará a las minorías, la cual, con asesoría del Fondo Monetario Internacional (FMI) hundió en su momento a la nación sudamericana:

“El FMI endeudó Argentina, pues ahora tiene que ayudarles, a lo mejor ahora que está un simpatizante de ellos deciden cumplir con la responsabilidad que tienen haber ocasionado la crisis de Argentina”.

Esto –detalló López Obrador- porque el expresidente argentino, Mauricio Macri publicó en su cuenta de X (@mauriciomacri) horas después del triunfo del bonaerense:

“Pero las responsabilidades del desastre económico producido por el gobierno actual, especialmente por la gestión de Massa, no pueden ser exoneradas tan fácilmente cuando entregan un país quebrado”.

A lo cual, el mandatario mexicano respondió que, de manera hipócrita el expresidente argentino olvida que en 2018 con apoyo de la presidencia de EU –encabezada en ese entonces por Donald Trump- se intervino para que:

“El Fondo Monetario Internacional le autorizara créditos excesivos al gobierno de Macri porque querían que se reeligiera, se entregaron mucho más dinero del que tenían capacidad para pagar, y ahora resulta de qué la culpa es de los que están actualmente en el gobierno –Alberto Fernández-“.

Mauricio Macri gobernó la Argentina entre 2015 y 2019, y en 2018, el Fondo Monetario Internacional le otorgó a su administración 47 mil millones de dólares como “préstamo político” para su reelección.

Pese a ello, días antes de la elección en su país, Macri señaló en una entrevista televisiva que el préstamo del Fondo a su gobierno fue una más de las “mentiras del kirchnerismo” pero a renglón seguido acusó al organismo internacional de colocarle un “cepo asesino” por las restricciones al mercado cambiario argentino.

Por otro lado, momentos después del triunfo del candidato libertario con una mayoría que superó 55 por ciento de la votación, la actual presidenta del FMI, Kristalina Georgieva posteó en su cuenta de X (@KGeorgieva), el siguiente mensaje al presidente electo:

Congratulations to 🇦🇷 President-elect Javier Milei @JMilei. We look forward to working closely with him and his administration in the period ahead to develop and implement a strong plan to safeguard macroeconomic stability and strengthen inclusive growth for all Argentinians.

