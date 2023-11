Al menos 50 periodistas han muerto desde el estallido de la guerra el 7 de octubre pasado en la Franja de Gaza.

Las últimas dos muertes de periodistas que han perdido la vida ocurrieron este 18 de noviembre durante el bombardeo el campo de refugiados de la ciudad de Bureij ubicado en la Franja de Gaza.

Palestine Info Center reportó que dichos occisos son Mansour y Hassouna Salim -comunicadores palestinos- y con su muerte la cifra aumentó a 50.

De acuerdo con el Comité de para la Protección de los Periodistas (CPJ) confirmó que al corte de este 20 de noviembre y desde el 7 de octubre (cuando estalló la guerra entre Israel y Hamás) se tiene el reporte de 50 periodistas muertos de los cuales se comprende:

Además la CPJ agregó que hay un total de 11 periodistas heridos, 18 reportados como arrestados y tres no localizados.

Algunos comunicadores han reportado que han tenido dificultades para realizar su labor de cubrir la guerra, no solo por los enfrentamientos armados sino también por interrupciones de comunicaciones, escasez de suministro y cortes de energía eléctrica.

Cabe recordar que el pasado 27 de octubre, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informó a la agencia Reuters y AFP que no podían garantizar la seguridad de sus periodistas que están en Gaza.

Esto se da cuando las agencias pidieron a la FDI dar garantías para que sus periodistas no se verían involucrados como blancos en ataques israelíes, esto de acuerdo con Reuters.

Sobre la cifra, el Centro de Información Palestina realizó un tuit en el cual indicó que la cifra de periodistas muertos aumentó a 60 aunque no dio más detalles.

“El corresponsal de Al Jazeera informa que el número de periodistas mártires desde el inicio de la guerra israelí en la Franja #Gaza ha aumentado a 60”, escribió dicho medio acompañado de fotografías de los supuestos comunicadores muertos.

Al Jazeera correspondent reports that the number of martyred journalists since the start of the Israeli war on the #Gaza Strip has risen to 60.#IsraeliTerrorists #IsraelTerrorism #CeasefireNowInGaza pic.twitter.com/RiJX6PAuLr

