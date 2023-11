Además de conseguir su noveno podio del año y los puntos suficientes para confirmarse como el segundo mejor piloto de todo el serial durante 2023, Sergio ‘Checo’ Pérez le otorgó a Red Bull una nueva marca como equipo dentro de la Fórmula 1, tras lograr el P3 en el Gran Premio de Las Vegas.

Con 20 victorias en lo que va del año, la escudería austriaca aumentó su registro como el equipo más importante en un año, al solo haber cedido un GP de los 21 disputados hasta el momento, para acumular 18 victorias de Max Verstappen y dos de Sergio Pérez.

En el caso del mexicano, con 25 podios totales en su carrera como piloto de Red Bull, el tricolor ha mejorado su marca individual en cada uno de los años vinculado con dicho equipo, tras firmar un cuarto lugar general en 2021, un tercer sitio en 2022 y ahora el subcampeonato mundial en 2023, que nunca había conseguido el equipo de Milton Keynes en su historia.

“Es especial, pero lo más importante para mí es que durante la temporada hemos tenido niveles altísimos y otros muy bajos, en donde muchos habrán tirado la toalla. No ha sido fácil llegar a este momento y fue muy importante no habernos dado por vencidos”, apuntó Checo.

Aunque el mexicano no ocultó cierta frustración por dejar el segundo lugar en el tramo final de la carrera, señaló como un buen resultado lo realizado en el circuito callejero de Las Vegas. “Creo que la forma en la que regresamos, con un ritmo muy fuerte en el primer sprint, en el que fuimos el auto más rápido en pista durante muchas vueltas”

Luego de destacar los problemas para sacar ventaja cuando se puso como líder del evento, con un alerón que hacía del RB19 un auto lento en las rectas, el mexicano hizo un balance general positivo, de una pista compleja como lo fue Las Vegas.

“Así son las carreras y fue una muy buena lucha. Era muy fácil cometer errores hoy porque las bajas temperaturas terminaban bloqueando el auto y era complicado”, agregó.

