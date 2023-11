El español Jorge Martín (Ducati-Pramac) se impuso en la carrera esprint del Gran Premio de Catar de MotoGP, penúltima prueba de la temporada, y redujo a siete puntos la desventaja con el líder del Mundial, el italiano Francesco Bagnaia (Ducati), que sólo pudo ser quinto el sábado.

El piloto madrileño, que había partido desde el quinto puesto, firmó una carrera soberbia y recuperó siete puntos respecto a su rival turinés, que salió cuarto y que no se mostró con capacidad de apretar a Martín durante una carrera disputada en horario nocturno sobre el circuito de Lusail.

Bagnaia, que contaba incluso con una pequeña oportunidad de ser campeón del mundo por segundo año consecutivo en Catar, ya no podrá en ningún caso asegurarse el título en el Golfo y todo se decidirá el próximo fin de semana en el GP de la Comunidad Valenciana, el último de la temporada.

Martín, quien se había mostrado nervioso y lejos de su mejor nivel el viernes en los ensayos y el sábado en las calificaciones, supo conservar la cabeza fría por la tarde para imponerse con autoridad y meter presión al vigente campeón.

“Quizás ayer las cosas no funcionaban pero sentir tanta presión no me ayudaba, hoy he decidido que sea lo que tenga que ser”, explicó Martín ante el micrófono de DAZN.

“Tengo que disfrutar encima de la moto, lo he hecho. Hice quinto en la clasificatoria pero igualmente he conseguido disfrutar todo el día, tener sensaciones positivas. Y en carrera me he encontrado como nunca, a ver si mañana gestionando goma puedo llegar a pelear por la victoria hasta el final”, añadió Martín, que se queda a siete puntos de Bagnaia en la general del Mundial.

– Bagnaia, a casi cuatro segundos –

Después de una buena salida que le llevó al tercer puesto, el piloto Pramac se pasó un poco de frenada en una curva y cayó dos posiciones. Pero no tardó en recuperar el terreno perdido.

En la segunda vuelta, adelantó en primer lugar a Marc Márquez (Honda) antes de firmar un espectacular adelantamiento sobre Bagnaia al retrasar al máximo la frenada, llegando incluso a tocar a su rival, que también se vio adelantado por Fabio Di Giannantonio (Ducati-Gresini).

Al final de la quinta vuelta, poco antes del ecuador de la carrera, Martín dejó atrás a Álex Márquez (Ducati-Gresini) y a Luca Marini (Ducati-VR46) para tomar un liderato que no cedería hasta el final.

El piloto español fue aumentando la diferencia poco a poco pero sufrió en los últimos minutos, cuando tuvo que resistir el contraataque inesperado de Di Giannantonio, quien finalmente terminó a menos de cuatro décimas del español.

“Cuando Di Giannantonio me estaba alcanzando tuve dudas incluso de ceder, pero he visto que le he mantenido a raya a dos décimas y pude tirar un poco más en la última vuelta para ganar”, analizó Martín a DAZN.

Bagnaia por su parte, acabó a casi cuatro segundos de su rival y se mostró disgustado con su posición final en la esprint.

“Lo que me enfada es que otra vez hacemos un fin de semana en el que trabajamos muy bien y somos muy rápidos, arrancamos la carrera teniendo ritmo para estar delante o ganar y después te encuentras otra vez con una sensación totalmente diferente a lo que pasa normalmente”, lamentó el italiano en español a DAZN sobre su ritmo en carrera.

