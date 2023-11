Fan de Taylor Swift falleció en el primer concierto en Brasil de la cantante estadounidense por deshidratación; la intérprete de “Love Story” mandó “desgarrador” mensaje.

Medios brasileños dieron a conocer que una fan de Taylor Swift lamentablemente perdió la vida este viernes por la noche, previo al show de “The Eras Tour” en Río de Janeiro, a causa de una deshidratación.

Pues la joven, quien fue identificada como Ana Benavides, murió debido a un paro cardíaco provocado por un desmayo causado por una deshidratación que presenta ya que no pudo ingerir agua en el Estadio Nitlon Santos, debido a que se prohibió el ingreso a los asistentes con botellas del vital líquido, pese a la ola de calor presentada.

Lo que causó que Ana experimentará un primer paro cardíaco mientras recibía reanimación cardiorrespiratoria en la tribuna y, durante su traslado al Hospital Municipal Salgado Filho, para ser atendida, sufrió un segundo episodio, mismo que lamentablemente no aguanto.

Aunque en este evento tristemente una joven perdió la vida, cabe destacar que varias personas también se desmayaron durante el espectáculo por las temperaturas superiores a los 50º y, porque además se cerraron los accesos de aire para impedir la visibilización del concierto desde afuera.

De tal suerte que, Taylor Swift, al darse cuenta de la situación en el estadio ayudó a los fanáticos a solicitar “Agua” para que la seguridad y el personal se la llevaran a los asistentes que sufrían deshidratación.

Y aunque en los videos que circulan en redes no se aprecia si las autoridades encargadas del evento atendieron a su llamado, Taylor no pasó por alto auxiliar a los presentes y claro esta, pronunciarse sobre la vida que cobró la falta de atención de la organización.

A través de un mensaje en sus storys en IG, la cantante lamentó el hecho y señaló que se encontraba desatada por la situación.

“No puedo creer que esté escribiendo estas palabras, pero es con el corazón destrozado que digo que perdimos a una fan esta noche temprano antes de mi show”, dijo Swift. “Ni siquiera puedo decirles lo devastada que estoy por esto. Tengo muy poca información, aparte del hecho de que era increíblemente guapa y demasiado joven”.

Taylor Swift helps fans chant “Water” in order to get security & staff to bring water to fans who were suffering of dehydration.

The stadium where the Brazilian show was held banned fans from bringing water bottles.

pic.twitter.com/M7k7E9ZoS0

— Pop Crave (@PopCrave) November 18, 2023