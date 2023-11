Así continúa Kasabian en su regreso a los escenarios del Corona Capital.

La energía en el escenario toma una breve pausa con un corte acústico de Patrick Watson, en el Corona Capital 2023.

Las palmadas del público acompañan a Black Kids en el Corona Capital 2023; durante su éxito “I’m Not Gonna Teach Your Boyfriend How to Dance With You”.

Por su parte, los ingleses Kasabian tan el control del escenario principal del Corona Capital.

Nueve años después, Black Kids se reencuentra con el público mexicano en una nueva edición del Corona Capital.

Psicodelia en el escenario Corona Cero por parte de Patrick Watson

¡Espectacular! Así se presentó Nation of Language en el escenario Corona Cero del #CoronaCapital2023.

The Lathums presentándose en el escenario principal del Festival Corona Capital.

Nation of Language es una de las primeras bandas encargadas de amenizar el ambiente en el segundo día del Corona Capital 2023.

Con una bandera de México, la agrupación japonesa Atarashii Gakko! se despide del Corona Capital 2023, para dar paso a la presentación de Black Kids; así luce el escenario.

Así se lució Atarashii Gakko! en el escenario Vans del Corona Capital 2023.

Todo listo para el segundo día de actividades del Corona Capital 2023, encabezado por @blurofficial, The Black Keys y @30SECONDSTOMARS.

Daniel Martínez decidió asistir al Corona Capital 2023 porque “hay muchas bandas que me gustan, de hecho nada más vengo este día sábado”.

David y Daniela, decidieron asistir al Corona Capital 2023 por la banda Metronomy. “Es su despedida entonces aquí venimos”.

“Tener bastante diversión, quedarme afónico”, es la expectativa que tiene Daniel, quien junto con Brenda, asisten al Corona Capital.

Joyce y Miguel, quienes ya han asistido al Corona Capital, esperan que en está edición “las bandas que venimos a ver se rifen, que esté muy chido. Creo que atiborraron el sábado de bandas entonces esperamos que esté muy chido”.

Paulina y Diego, asistentes del Corona Capital 2023 resaltaron estar muy emocionados “creo que nunca había estado tan emocionada por un festival o un concierto”.

Uno de los stands más divertidos del Corona Capital es el de #Prudence, que cuenta con múltiples actividades y premios

Bastian y Fernando, tapatíos, viajaron más de 8 horas para poder asistir por primera vez al @CoronaCapital, teniendo expectativas “muy muy altas, más que nada disfrutar del evento”.

Jonathan, Carmen y Romeo, grupo de amigos capitalinos, quienes ya han estado en otras ediciones del Corona Capital, señalaron estar muy emocionados pues su decisión de asistir nuevamente fue para ver a Niall Horan.

Con poca gente y despejado es como luce el acceso del Autódromo Hermanos Rodríguez en la #CDMX, previo al segundo día de actividades del @CoronaCapital 2023.

Armando, quien asiste por primera vez al Corona Capital, señaló que como expectativas del segundo día de actividades tiene “las mejores”.

Este sábado 18 de noviembre se llevará a cabo el segundo día del Corona Capital 2023 y aquí te traemos la cobertura que el Diario 24 HORAS tiene para ti.

