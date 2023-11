Snoop Dogg ha sorprendido a sus seguidores ya que anunció que dejará de fumar; “respeten mi privacidad”, pidió.

La mañana de este 16 de noviembre el popular rapero estadounidense hizo el asombroso anuncio en sus redes sociales por medio de un breve mensaje.

“Después de mucha consideración de conversar con mi familia, he decidido dejar de fumar”, se lee en el mensaje acompañado de una imagen de él juntando las palmas de sus manos.

Por último Snoop Dogg remató su mensaje con: “por favor, respeten mi privacidad en este momento”.

Ante el anuncio sus seguidores y usuarios de las redes sociales reaccionaron ante lo dicho por el rapero. Algunos mostraron su apoyo y otros más hicieron memes al respecto.

Otros más escépticos indicaron que quizás solo sea una campaña publicitaria:

El rapero no indicó si tiene algún problema de salud que lo orilló a dejar a fumar, o bien, solo es una decisión propia sin un motivo de por medio.

Los usuarios se cuestionaron ¿qué dejará de fumar, Snoop? ya que se sabe que el artista consume marihuana, además de tabaco.

En 2012, el rapero indicó que fumó en un día 81 blunts (porros) de marihuana por lo que pidió a sus seguidores hacer el cálculo de cuánto consume en una semana, mes, año,etc.

81 in a day – do tha math ! #snoopchat RT: @KaylaBradley1 How many blunts do you smoke in one hour? @SnoopDogg #snoopchat

— Snoop Dogg (@SnoopDogg) May 8, 2013