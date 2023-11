La NASA logró reunir datos de sus telescopios recopilados en la Vía Láctea y pudo crear música; aquí el proceso y resultado.

Este 15 de noviembre, la agencia aeroespacial estadounidense informó que ha logrado crear notas, partituras y música con los datos digitales recopilados por los Telescopios Hubble y Spitzer.

Dicho proyecto se realiza desde 2020 el cual tiene como nombre de “sonificación”. El Centro de rayos X Chandra se encarga de traducir los datos digitales recopilados por dichos telescopios.

Cabe mencionar que los Telescopios Hubble y Spitzer se centraron en una región en el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea -sitio de unos 400 años luz de diámetro, donde reside un agujero negor supermasivo.

Con los datos arrojados, el Centro de rayos X Chandra puede crear notas, partituras, sonidos, pero para llegar al resultado de la música, la NASA echó mano de la colaboración de la compositora Sophie Kastner.

“Es como escribir una historia de ficción basada en gran medida en hechos reales”, dijo Kastner.

De acuerdo con Kimberly Arcand -científica de visualización y tecnología emergente de Chandra- indicó que obtuvieron los datos tomados en rayos X, luz visible e infrarroja que han captado los telescopios por años.

La NASA implementó computadores que utilizan algoritmos para mapear matemáticamente los datos digitales de los telescopios, es decir, los transforma en sonidos, de ahí el nombre del proyecto “sonificación”.

Una vez que se tienen estos sonidos, Sophie Kastner los va componiendo bajo su visión aquí una muestra:

Sobre el proyecto Arcand dijo que “en cierto modo, esta es simplemente otra forma para que los humanos interactúen con el cielo nocturno tal como lo han hecho a lo largo de la historia”.

La NASA convoca a más compositores para que se unan y así puedan usar sus notas y crear notas, piezas, música, etc.

A new meaning to space opera. 🎶

Scientists from @NASAWebb and @ChandraXray partnered with a composer to translate data from a small region of our Milky Way galaxy into sheet music: https://t.co/rebDiBCqOh pic.twitter.com/tVjp5A9M6V

— NASA (@NASA) November 15, 2023