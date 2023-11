Por medio de un mensaje en su cuenta de Instagram, Alex Song compartió que a sus 36 años se retira del deporte del balompié, dejando atrás una carrera donde jugo en Arsenal, FC Barcelona, West Ham, entre muchos otros, con un profundo mensaje, sostiene “Con gran tristeza es momento de colgar las botas”.

Barcelona el más reconocido y que se pensaría habría sido la mayor experiencia del camerunés, puesto que en su comunicado califica al Arsenal y al FC Barcelona como los dos mejores clubes del mundo.

De igual manera, agradeció al resto de clubes que le abrieron las puertas como Charlton, West Ham, Rubin Kazan, Sion y Arta, asegurando que “siempre permanecerán en mi corazón”.

Se mantuvo en el Arsenal por 7 temporadas donde se hizo de una posición fija, después en verano de 2012 fue fichado por el Barcelona por 19 millones de euros, sin embargo, no pudo terminar de adaptarse a la alineación, por lo que en dos años consecutivos fue enviado al West Ham.

Después de su contribución al West Ham, el contrato de Song expiró con el Barca con un historial de 65 partidos y un único gol.

Por otro lado, el camerunés compartió que su ingreso al Barcelona fue motivado por el jugoso contrato firmado, aun sabiendo que jugaría poco:

“Conocí al director deportivo del Barça y me dijo que no jugaría muchos partidos, pero no me importó, sabía que ahora me convertiría en millonario”.

Los últimos años de su carrera los compartió con el Aorta Solar en Yibuti, donde coincidió con otra gran estrella iglesia, Salomon Kalou.

