Repasamos para ti la lista de los nominados a The Game Awards, los premios Oscar del mundo de los videojuegos.

El fin de año para la industria de los videojuegos siempre está marcado por la entrega de The Game Awards, conocidos también como los GOTY.

Se trata de un tradicional y prestigioso reconocimiento a lo mejor que ha dado la industria durante los últimos 12 meses. Esta vez tendrá lugar en el Peacock Theater en Los Angeles. La ceremonia de la edición 2023 tendrá lugar el 7 de diciembre.

El evento cargado de anuncios y sorpresas ha dado a conocer la lista con todos los nominados en las distintas categorías.

2023 fue un año memorable para los videojuegos, liderado por títulos como Alan Wake 2 y Baldur’s Gate 3, quienes tienen ocho candidaturas cada uno.

Además de éstos, son muchos otros los que repiten en varias categorías de estos premios GOTY, como Marvel’s Spider-Man 2, Super Mario Bros. Wonder, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Hi-Fi Rush, Cyberpunk 2077: Phantom of Liberty, entre otros. Aquí te contamos de los nominados por cada categoría.

Juego del año

Alan Wake 2.

Baldur’s Gate 3.

Marvel’s Spider-Man 2.

Resident Evil 4.

Super Mario Bros. Wonder.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Mejor dirección

Alan Wake 2.

Baldur’s Gate 3.

Marvel’s Spider-Man 2.

Super Mario Bros. Wonder.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Mejor narrativa

Alan Wake 2.

Baldur’s Gate 3.

Cyberpunk 2077: Phantom of Liberty.

Final Fantasy XVI.

Marvel’s Spider-Man 2.

Mejor dirección de arte

Alan Wake 2.

Baldur’s Gate 3.

Final Fantasy XVI.

Hi-Fi Rush.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Mejor música y banda sonora

Alan Wake 2.

Baludr’s Gate 3.

Final Fantasy XVI.

Hi-Fi Rush.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Mejor diseño de audio

Alan Wake 2.

Dead Space Remake.

Marvel’s Spider-Man 2.

Resident Evil 4 Remake.

Mejor adaptación de un videojuego

Castlevania Nocturne.

Gran Turismo.

Super Mario Bros. La película.

The Last of Us.

Twisted Metal.

Mejor actuación

Ben Starr.

Cameron Monghan.

Idris Elba.

Melani Liburd.

Neil Newbon.

Yuri Lowenthal.

Juegos por el cambio social

A Space of the Unbound.

Chants of the Sennaar.

Goodbye Volcano High.

Tchia.

Terra Nil.

Venba.

Juego mejor cuidado

Apex Legends.

Cyberpunk 2077.

Final Fantasy XIV.

Fortnite.

Genshin Impact.

Mejor apoyo a la comunidad.

Baldur’s Gate 3.

Cyberpunk 2077: Phantom of Liberty.

Destiny 2: Lightfall.

Final Fantasy XIV.

No Man’s Sky.

Mejor juego indie

Cocoon.

Dredge.

Pizza Tower.

Venba.

Viewfinder.

Mejor juego para celular

Final Fantasy VII.

Honkai Star Rail.

Hello Kitty Island Adventure.

Monster Hunter Now.

Terra Nil.

Mejor juego de realidad virtual

Gran Turismo 7.

Horizon: Call of the Mountain.

Humanity.

Resident Evil Village.

Synapse.

Mejor juego de acción

Armored Core 6.

Dead Island 2.

Ghost Runner 2.

Hi-Fi Rush.

Remnant 2.

Mejor juego de acción/aventura

Alan Wake 2.

Marvel’s Spider-Man 2.

Resident Evil 4 Remake.

Star Wars: Jedi Survivor.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Mejor juego RPG

Baldur’s Gate 3.

Final Fantasy XVI.

Lies of P.

Sea of Stars.

Starfield.

Mejor juego de lucha

God of Rock.

Mortal Kombat 1.

Nickelodeon All Star Bawl 2.

Pocket Bravery.

Street Fighter 6.

Mejor juego familiar

Disney Illusion Island.

Party Animals.

Pikmin 4.

Sonic Superstars.

Super Mario Bros. Wonder.

Mejor juego deportivo

EA Sports FC 24.

F1 24.

Forza Motorsport.

Hot Wheels Unleashed 2.

The Crew Motorfest.

Mejor juego de gestión

Advance Wars 1+2 Reboot Camp.

Cities: Skylines 2.

Company of Heroes 3.

Fire Emblem: Engage.

Pikmin 4.

Mejor juego multijugador

Baldur’s Gate 3.

Diablo 4.

Party Animals.

Street Fighter 6.

Super Mario Bros. Wonder.

Juego más esperado

Final Fantasy VII.

Hades 2.

Like a Dragon: Infinite Wealth.

Star Wars: Outlaws.

Tekken 8.

Premio a la innovación

Diablo 4.

Forza Motorsport.

Hi-Fi Rush.

Marvel’s Spider-Man 2.

Mortal Kombat 1.

Street Fighter 6.

Mejor juego de eSports

Counter Strike 2.

DOTA 2.

League of Legends.

PUBG Mobile.

Valorant.

Mejor atleta de eSports

Lee “Faker” Sang-hyeok.

Mathieu “ZywOo” Herbaut.

Max “Demon 1” Mazanov.

Paco “HyDra” Rusiewiez.

Park “Ruller” Jae-hyuk.

Phillip “ImperialHall” Dosen.

Mejor equipo de eSports

Evil Geniuses.

Fnatic.

Gaming Gladiators.

JD Gaming.

Team Vitality.

Mejor entrenador

Potter.

Zonic.

Gunba.

XTQZZZ.

Homme.

Mejor evento de eSports

2023 League of Legends World Championship.

Blast.tv Paris Major 2023.

EVO 2023.

The Intolerant DOTA 2 Championships 2023.

VALORANT Champions 2023.

Creador de contenido del año

Iron Mouse.

People Make Games.

Quackity.

Spreen.

Sypherpk.

