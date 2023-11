Debido al cierre de nueve estaciones para continuar la modernización de la Nueva Línea 1 del Metro, el diputado Aníbal Cañez refrendó su apoyo a las y los comerciantes que se verán afectados y propuso la creación de un fondo económico para mitigar las pérdidas económicas durante las obras.

“Será de Observatorio a Salto del Agua (el cierre), no sabemos cuánto tiempo será este cierre, recordemos que en la modernización del primer tramo hubo un retraso de casi ocho meses y eso aparte de colapsar la movilidad de miles de citadinos, también causó pérdidas económicas a muchas familias”, señaló.

El panista pidió al gobierno central que se sensibilice ante la situación económica y proponga mecanismos de ayuda real, que no solamente presuman en los medios de comunicación apoyos que en la vida cotidiana no representan una ayuda significativa a las familias de los comerciantes que operan en las estaciones de la Línea 1 y sus alrededores.

Instó a crear un fondo específico para mitigar las pérdidas de los comerciantes y locatarios debido a los cierres que se realizaron la noche de este jueves y “no solamente llenarse la boca presumiendo apoyos como lo hicieron durante la pandemia y, que al final, solo quedó en promesas”, apuntó.

Recordó que el desplome de la Línea 12, así como los trabajos de rehabilitación también tuvieron efectos negativos en diferentes negocios: “Morena en la Ciudad de México no ha querido apoyar a los empresarios que sufren por las negligencias de la 4T”, acusó.

El diputado Raúl Torres, vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Económico, instó al gobierno local, así como a la Secretaría de Economía federal, a trabajar de manera coordinada para apoyar a los negocios que se verán afectados a corto y largo plazo.

“Morena repudia a los empresarios, eso ya lo sabemos, lo que tenemos que hacer es también trabajar en un esquema de posible reubicación para que no existan pérdidas económicas”, destacó.

Torres abundó sobre la urgencia de un censo para conocer las necesidades de cada establecimiento o comerciante que se quedará sin ingresos por las obras en la Línea 1.

Aseguró que los locatarios cuentan con Acción Nacional para acompañarlos y ayudarlos en materia legislativa para fortalecer la economía y no se pierdan los negocios, que son el sustento de las familias.

