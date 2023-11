La semana pasada, el secretario de turismo de México, Miguel Torruco Marqués, en su comparecencia ante la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, apenas y tímidamente habló de “Visit México”, la página destruida de promoción turística de México. Sin pudor alguno, anunció un enésimo lanzamiento de dicho portal.

Su primera verdad a medias, ya dijo que el próximo mes se dará a conocer “la nueva imagen del sitio web”, afirmó “hemos tenido vaivenes” y señaló que había un subsidio de 90 millones que ya quitaron. Así, sin pena alguna, dijo como si fuera un gran logro: “verán ustedes en un mes la nueva imagen de Visit México”.

¿Otra? Si no mal recuerdo, ya lleva seis relanzamientos el portal y desde hace cinco años es un desastre ese portal. ¿Y el tráfico perdido en cinco años de manera negligente qué? ¿Quién responde por eso?

Tal vez hizo falta que algún diputado de la Comisión de Turismo le planteara la pregunta: ¿No es una terrible vergüenza de su administración y una burla a los turisteros de México haber tenido cinco años esa página fuera de combate? ¿No ha pensado en renunciar, señor secretario, luego del mal manejo y evidente fracaso con la página web más importante de promoción turística de México? ¿Qué paso con la promesa de digitalizar a la agencias de viajes que nos hizo hace casi cuatro años? ¿Cómo va eso?

Y es que lo hemos dicho en este espacio, la página a simple vista “se ve bien” pero en su entraña está destruida, solo bastaría practicarle un análisis histórico de tráfico y veremos como ha perdido más del 90% del mismo tan solo en el último año. De eso el funcionario no dijo nada en su comparecencia.

Por supuesto, tampoco explicó qué ha pasado con los antiguos responsables a quienes él encargó dicha página web y que la dejaron perturbada. Aparentemente, sin avisarle, se marcharon por la puerta de atrás.

Mientras tanto, sin pudor alguno, el secretario ya prometió otro lanzamiento. El enésimo, veremos qué entrega en esta su enésima oportunidad.

¿Cómo se podría definir la comparecencia del secretario Torruco? A modo, la bancada de Morena le aduló como se esperaba. La diputada Guadalupe Alcántara Rojas del PRI se sumó a la porra de los morenistas. El diputado Bruno Blancas Mercado aburrido no dejaba de usar su celular mientras el secretario hablaba, incluso realizó llamadas desde el presídium y cuando tomó el micrófono, aduló.

El diputado Vicente Alberto Onofre del PRI y la diputada Laura Fernández Piña del PRD fueron los únicos que sí contrapuntearon al secretario. Torruco, los esquivó y en varias ocasiones omitió responder a los cuestionamientos.

Onofre directamente le dijo: “calificamos de no favorable a la secretaría de turismo”. Le mencionó que, a pesar de que no le dan presupuesto a los Pueblos Mágicos, se siguen otorgando nombramientos. Le señaló: “estamos viviendo un desmantelamiento del turismo desde 2019” y le reprochó que antes el DNR se usaba para promover a México y hoy solo se usa para un solo producto: el Tren Maya.

La diputada Carolina Beauregard Martínez del PAN, en su posicionamiento, le dijo al secretario que el programa de Pueblos Mágicos desapareció porque solo existe en papel, ya que no le asignan recursos y que las políticas solo se quedan en buenas intenciones porque pretenden que sean los gobiernos locales quienes mantengan estos pueblos.

El diputado Leobardo Alcántara del PT alabó al secretario y solo le reprochó que no los invitara a los eventos de la secretaría.

A quien de plano no le respondió satisfactoriamente fue a la diputada Paulina Aguado Romero del PAN, cuando le cuestionó si se sumaría a la propuesta de los diputados de modificación de presupuesto para la emergencia en Acapulco. ¿Por qué razón y bajo qué lineamientos el Tren Maya se rige por la SEDENA? ¿Cuál es el motivo de que ahora esté bajo esta secretaría?

Torruco se fue por la fácil, simplemente dijo que él es solo un subordinado disciplinado y que no puede comprometerse a gestionar más presupuesto porque solo hace lo que le indican y que él no es indisciplinado. Del Tren Maya lo justificó anteponiendo la pobreza de Campeche y Tabasco. El resto de la pregunta referente a la SEDENA no respondió nada.

La diputada Laura Fernández Piña le reviró y le dijo que “es bueno quitarse la camisa de fuerza” y que a los jefes, a veces, hay que señalarles los errores. “Si a usted no lo escuchan, pues a nosotros menos”, afirmó la legisladora.

Y le preguntó qué pasa con los visados a los turistas brasileños, ya que han dejado de venir un 45% menos de turistas de ese país. Añadió que hay un 20% menos de turismo americano y le recalcó que en migración siguen maltratando a los colombianos.

A lo que Torruco le respondió con un “no soy yo, son ellos” mandándola a otras ventanillas, en el caso de migración, le sugirió hablar con Segob ya que dice que a él no le compete. Lo mismo con el TUA, que la diputada sugirió se usa para pagar la cancelación del aeropuerto de Texcoco.

Ahí, el secretario la dirigió directamente a la ventanilla de Hacienda para que ella verifique el dato que solicita. ¿Por qué no se ha comprometido a interceder interinstitucionalmente por esos flujos turísticos a fin de que el país no pierda esa captación de divisas? ¿Por qué simplemente se lava las manos ante estos clamores?

Así transcurrió la comparecencia del secretario, con algunas medias verdades y argumentos arguciosos defendió la promoción de los Pueblos Mágicos con sus Tianguis Internacionales, de los cuales se echa mano del presupuesto federal para comprar el piso y de los gobiernos estatales y municipales que pagan por exhibir en el mismo, aunque no conocemos cuántos turistas vienen ex profeso por los Tianguis Internacionales de Pueblos Mágicos.

No dijo puntualmente cuantos turistas vienen y cuánto gastan exclusivamente por esa estrategia “cual es su potencialidad” y eso que ya van dos ediciones, y vendrá una tercera en San Antonio Texas el año que viene no obstante que no se han dado esos resultados más allá del “hemos promovido”

Por cierto muchos se han preguntado por qué no acudieron los 177 Pueblos Mágicos completos a Los Ángeles California, ya que 35 de ellos se quedaron en casa sin asistir a la ciudad. ¿Será que no pudieron desembolsar el costo de los stands?

Tampoco dijo que la pintura de los Pueblos Mágicos también es financiada en buena medida por los estados y municipios, él lo pone como si la SECTUR federal “pusiera la pintura” así lo da entender, otra verdad a medias.

Otra verdad a medias es que también no dijo que el programa de Barrios Mágicos ya existía desde hace más de una década en Ciudad de México implementadas por el gobierno del entonces Distrito Federal, incluso la semana pasada SECTUR ya se le dio el título a Xochimilco mismo que ya era Barrio Mágico desde hace diez años y Patrimonio Mundial por la UNESCO desde 1987, es decir Torruco ya le duplicó el nombramiento de Barrio Mágico. ¿Qué vale más ser Barrio Mágico o ser patrimonio UNESCO?

Y la madre de todas sus verdades a medias cuando presentó el pabellón de México en FITUR como “el más grande de América sin contar con los 54 mil millones de pesos que daba CPTM”, primero la presentación de México en Fitur no costaba esa cantidad en el pasado.

Segundo es el más grande porque entre Quintana Roo y Baja Sur- Los Cabos compran entre los dos en promedio el 60% del piso en IFEMA, es decir al parecer ahora son los estados de la federación quienes mayormente pagan las cuentas que pagaba el extinto CPTM. Tampoco eso lo dijo.

¿Verdades o verdades a medias? Usted juzgue, estimado lector.