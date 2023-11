Sobreviviente narra el devastador día que Otis le arrebató a su familia

“Ese día fue desastroso, se me vino todo el mundo, fue algo devastador para todos y la pérdida de mi familia que no hemos podido encontrar”, fueron las palabras de Cándido Trinidad de la Cruz, quien perdió a su esposa, dos hijos, la novia de un hijo y una compañera de trabajo de su esposa, durante el paso del huracán Otis.

El padre de familia sentado en un sillón, en lo que queda de su casa en la colonia Nueva Era, con una lesión en su pie izquierdo después de la batalla que logró librar y salir del arroyo donde había sido edificada su casa, cuenta que el pasado 24 de octubre fue un momento desastroso, sobre todo porque al salir tres metros más debajo de su casa donde había sido arrastrado, creyó que su familia estaba bien.

“Ahí pude salir porque batallé y me agarré de una rama. Salí pensando que mi familia estaba con vida, creí que sólo a mí me había arrastrado el agua. De ahí salí con esa esperanza de que ellos estuvieron en la casa, pero desgraciadamente no, el agua se los había llevado”, comentó.

En la calle aledaña a la Calzada Pie de la Cuesta, se pueden observar los estragos que dejó Otis; casas destruidas, arroyos y barrancas arrastradas por grandes piedras, una gran cantidad de tierra y una ofrenda para las cinco personas fallecidas en los restos de la casa.

“Mi esposa se llamaba Janeth Ortega González, tenía 37 años; mi hija Camila de Jesús Trinidad Ortega de 13 años; mi hijo Ángel Martín Trinidad Ortega de 16 años; mientras que su novia Arely Testa Sánchez tenía 16 años y la muchacha Estephania Orozco Báez de 25 años quienes venía a trabajar por temporada con mi esposa y aquí le dábamos hospedaje. Trabajaban en los aires acondicionados”, narró.

Cándido Trinidad se dedica a la venta de aguas frescas en el centro del puerto y asegura que no pierde la esperanza y mantiene todavía la fe de encontrar a su familia.

“Eso yo lo cargo desde el primer día, que no he sabido nada de ellos, tengo la confianza, tengo la fe, pero también tengo la fe de Dios que ellos ya están en un lugar muy hermoso, con Dios, yo tengo esa fe de encontrarlos, pero sólo Dios sabe, porque mi fe no muere, mi fe sigue de que los voy a encontrar, yo los quiero ver, no importa cómo los encuentre”, dijo.

La búsqueda de familiares desaparecidos durante estos días continúa en el lugar, pero la Fiscalía General del Estado (FGE), reconoce que los trabajos son muy complicados por la zona y la gran cantidad de piedras.

El fiscal especializado de Desaparición Forzada en Guerrero, Juan Daniel Carrillo Huerta, informó que ya han recorrido kilómetro y medio del arroyo; el primer día localizaron a Arely Testa, mientras que el tercer día localizaron a Estephania Orozco.

“Estamos buscando desde su casa, en todos los canales que convergen en la barranca que va a dar al mar. Utilizamos binomios caninos, herramientas especializadas en búsqueda de personas, así como palas, picos, los agentes son los que están retirando las piedras, lodos”, concluyó.

LEO