El sorprendente impacto de uno de los protagonistas de Friends nos marcará por siempre

El mundo llora por la horrible situación en Gaza. México llora por el estrepitoso paso del huracán Otis y por Guerrero y Acapulco. Y la devota audiencia de Friends lloramos por la repentina muerte de Mathew Perry.

El actor de 54 años, quien interpretó a uno de los seis protagonistas de esta clásica sitcom, murió por causas aún desconocidas en su jacuzzi. Con una complicada historia de adicción, él quería ser recordado por ayudar a quienes también se encontraban perdidxs en las drogas y el alcohol.

Sin embargo, mucha gente solo lo conoce por Chandler Bing, un personaje que se sentía tan real que hace que su pérdida en este mundo nos duela aún más.

Porque una parte clave de la comedia de los años 90 y los años 2000, creada por Marta Kauffman y David Crane, fue “el quinto mejor personaje en series de comedia”, de acuerdo a la plataforma de entretenimiento Collider. Aunque cada uno de los cinco personajes de la serie aportaban cierta parte de risas y carisma (lo siento, Ross), Chandler era el más interesante y mundano. Su constante sarcasmo, su energía burlona y su personalidad exagerada y neurótica lo hacían, en múltiples ocasiones, la presencia más importante dentro del grupo. Pero el personaje también se volvió un gran ejemplo de corazón y cariño, gracias a la compleja interpretación de Perry. The Guardian escribe lo siguiente: “Es obvio cuando alguien que conocemos es un ‘Chandler’, o cuando hacen una broma al estilo Chandler: roles de televisión tan definitivos son excepcionalmente inusuales”.

Para mí, la relación de amistad entre Chandler y Joey (Matt LeBlanc) es de las más significativas dentro de la serie, un ejemplo de hermandad, honestidad y vulnerabilidad masculina raramente reflejada en televisión. Una de las escenas más significativas en ese sentido fue la del episodio “The One with Chandler in the Box” (“El de Chandler en la caja”), donde, con tal de arreglar un problema que Joey y él tienen en su amistad, Chandler se encierra en una caja por muchas horas, demostrando su devoción.

Por otro lado, Chandler también resultó un buen ejemplo de una relación romántica real con su pareja en la serie, Monica (Courteney Cox). Esto se ve reflejado particularmente en el capítulo “The One with the Proposal” (“El de la propuesta”), donde ambos personajes se proponen matrimonio el uno al otro, siendo una de las escenas más románticas que he visto, porque se nota el amor y ternura que sienten por el otro cuando ambos declaran su afán de formar una vida juntos.

Aunque Matthew Perry no quería que se le asociara solo con Chandler, es innegable el legado de su personaje en la historia de la televisión, y en el corazón de millones. El más real e imperfecto de los “friends” se ha ido. Y no podemos más que extrañarlo.

IG: @thefilmfluencer

@artedeldesarte