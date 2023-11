El presidente Andrés Manuel López Obrador, ha anunciado un plan de reconstrucción que contempla la exención en el pago de impuestos, el desembolso de ayudas sociales, créditos, así como la entrega de electrodomésticos y despensas para los miles de damnificados en la zona. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, informó que la iniciativa tendrá un costo de 61.313 millones de pesos [unos 3.432 millones de dólares]. López Obrador dijo que contamos con presupuesto para financiar todas estas necesidades, estos programas; afortunadamente tenemos finanzas públicas sanas. Otis, de categoría 5, arrasó con más de 7.000 hectáreas de construcciones, dejando un saldo oficial, hasta el momento, de 46 fallecidos y 59 desaparecidos y miles de damnificados y daños económicos estimados en más de 15.000 millones de dólares. Acapulco, una de las joyas del Pacífico mexicano, sigue en vilo entre los escombros, la tierra y el lodo, apenas con un hilo de luz, de internet y sin comercios ni bancos, los habitantes aguardan que esos más de 19.000 militares que están desplegados en la zona redoblen el paso en las tareas de limpieza y remoción de escombros. Acapulco ansía volver a brillar. El secretario Ramírez de la O detalló que el programa de reconstrucción incluye el adelantamiento del pago de pensiones, la prórroga por seis meses en el pago de Infonavit, Fovissste y del seguro social, IMSS, se duplicarán las becas para educación básica; la exención en el pago de servicios de luz se extenderá de noviembre de 2023 a febrero de 2024. Además de la entrega de una canasta básica semanal para 250.000 familias durante los próximos tres meses. La iniciativa también contempla el apoyo para todas las viviendas afectadas en Acapulco con unos 8.000 pesos para limpieza y pintura, y para las más afectadas un desembolso de 35.000 hasta 60.000 pesos, según el grado de daño que hayan tenido los domicilios. Habrá apoyo para locales dañados por 45.000 pesos. Se entregarán 20.000 créditos a la palabra de 25.000 pesos por parte de la Financiera del Bienestar a pagarse a tres años y por parte de Nacional Financiera también habrá préstamos para las pequeñas y medianas empresas. Se prevé que 367 hoteles puedan pagar solo la mitad de los intereses de sus créditos comerciales de reconstrucción, la otra mitad la asumirá la Secretaría de Hacienda. Una parte de estos recursos, se destinarán a la rehabilitación de la infraestructura carretera; a la contratación de 10.000 jóvenes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro para tareas de reconstrucción en el puerto; a la entrega de paquetes de enseres domésticos; la recuperación de infraestructura de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el apoyo a más de 34.000 productores y pescadores.

DIPUTADA YADIRA MARCOS; SE REGISTRA AL SENADO POR SINALOA

La diputada federal Yadira Marcos, muy contenta y decidida me comentó y compartió palabras textuales: que el día de hoy me registré como aspirante a Senadora de la República de Sinaloa por el principio de mayoría relativa en el proceso interno de nuestro partido morena. Tengo la certeza que junto a todas y todos ustedes podemos seguir dignificando el sentido de la política, porque el eje principal de nuestro movimiento es la participación ciudadana, vamos a seguir fortaleciendo la transformación de Sinaloa y México.

DIPUTADO IGNACIO MIER; LOGRA QUE LÍDERES DE BANCADAS DE LA CÁMARA SE SUMEN A LA PROPUESTA EN PRO DE DAMNIFICADOS

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ignacio Mier Velazco, logró sumar a los líderes de las bancadas del PAN, PRI, PRD, PT, MC y del PVEM a la propuesta que realizó el presidente Andrés Manuel López Obrador, para redirigir los 15 mil millones de pesos de los fideicomisos cancelados al PJF en beneficio de los damnificados de Guerrero por el huracán Otis. El acuerdo alcanzado por Ignacio Mier fue resaltado por el presidente López Obrador al hacer mención que todos los grupos parlamentarios habían aceptado su propuesta de apoyo a los guerrerenses afectados. La política es una ciencia que nos permite, en cada oportunidad, construir una sociedad más humana. La colaboración entre el Poder Ejecutivo, Judicial y el Legislativo, unidos para garantía de los derechos de las personas en el Estado de Guerrero, lo confirma. Mier dijo que la Cámara de Diputados está lista para reunirse con la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña; la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y el titular de Hacienda, Rogelio Ramírez, para acordar los mecanismos para apoyar a los damnificados por el huracán Otis en Acapulco y Coyuca de Benítez. Además, celebró que la propuesta que realizó el presidente haya sido bien recibida, pues recordó que con este acuerdo se redirigirán los 15 mil millones de pesos que integraban los fideicomisos que fueron cancelados al PJF para beneficio de los damnificados en Guerrero.

UNAM; CONTINÚA AYUDANDO A LOS DAMIFICADOS DE “OTIS” A TRAVÉS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en apoyo a la población afectada por el huracán Otis en Guerrero, entregó 60 toneladas más de víveres, ropa, agua y medicinas a la Universidad Autónoma de Guerrero, con las cuales suman, en total, 142 toneladas de insumos. Los productos fueron trasladados en un camión y dos tráileres que partieron del Centro de Acopio UNAM Solidaria, ubicado en el Estadio Olímpico Universitario, hacia la UAGro. Se sugiere colaborar especialmente con agua embotellada, alimentos enlatados, artículos de baño, insumos para primeros auxilios y herramientas de mano para la remoción de escombros: palas, picos, barretas y carretillas. La UNAM agradece la solidaridad y confianza mostradas por la comunidad universitaria y la ciudadanía para hacer llegar la ayuda a la población de Acapulco y otras localidades que viven una situación compleja por los daños del fenómeno meteorológico.

H. CONSEJO TÉCNICO DEL IMSS; APRUEBA MEDIDAS EN BENEFICIO DE TRABAJADORES Y EMPRESARIOS AFECTADOS POR HURACÁN OTIS

El H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aprobó una serie de medidas y facilidades administrativas en beneficio de trabajadores, empresarios y derechohabientes que se encuentran en los municipios de Guerrero y que fueron afectados tras el paso del Huracán Otis. En sesión ordinaria, se aprobó la suspensión de plazos por tres meses con lo que no se harán requerimientos de pago. Asimismo se otorgará un beneficio de pago a plazos o de manera diferida de cuotas patronales hasta por los seis periodos posteriores a la fecha de su solicitud. Se determinó que quienes con anterioridad al mes de octubre de 2023 cuenten con convenios del pago de las parcialidades, podrán reanudar su pago en los mismos términos y condiciones a partir del mes de enero de 2024, sin recargos por prórroga o mora. Se acordó la realización de nuevos actos de fiscalización y cobranza hasta el mes de enero de 2024, sin que se impongan multas. En tanto se reanuda el servicio de Guarderías, se autorizó el pago de la ayuda económica directamente a los padres y madres cuyos hijos se encontraban registrados. Los trabajadores seguirán recibiendo asistencia médica y de maternidad, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria incluso si son dados de baja de su empleo durante las ocho semanas posteriores. En los municipios afectados hay 82 mil 485 trabajadores registrados al IMSS y 6 mil 517 registros patronales, y se han identificado diversos daños en nueve guarderías que dan servicio a mil 519 niñas y niños inscritos, que son atendidos por 420 trabajadores.

SENADORA IMELDA CASTRO; HE SOLICITADO A MORENA LA OPORTUNIDAD DE SEGUIR REPRESENTANDO A SINALOA EN EL SENADO DE LA REPÚBLICA

La senadora Imelda Castro Castro, informo que ha solicitado a Morena su inscripción al proceso interno de selección de candidaturas al Senado de la República por mayoría relativa, y pido a las y a los sinaloenses que me den la oportunidad de seguirles representando en el pacto federal. Ya con la constancia de registro en mano, generada por la Comisión Nacional de Elección del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, la legisladora federal difundió un mensaje alusivo a su decisión de buscar reelegirse como senadora: Quiero comunicarles a todos los sinaloenses y las sinaloenses que acabo de presentar mi registro en el proceso de selección de candidatas y candidatos al Senado de la República por la vía de Mayoría Relativa. Le pido a Morena y al pueblo de Sinaloa, que me den la oportunidad de seguirlos representando en el pacto federal. Mencionó que queda en manos de la gente para que a través de las encuestas y de cualquier otro tipo de evaluación que se quiera realizar, se le dé la oportunidad de demostrar que cuenta con la motivación, capacidad, responsabilidad, entrega, principios, valores y con la pasión para seguir representando a Sinaloa como senadora en la segunda temporada de la Cuarta Transformación. Imelda Castro dijo que, al participar, se conducirá bajo los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, así como promover y dar continuidad al proyecto y los valores de la 4T, en el entendido de que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Por otra parte la senadora Imelda Castro, presentara el día de mañana sábado 4 de noviembre, ante las y los sinaloenses su Quinto Informe de actividades Legislativas. El evento se llevará a cabo a partir de las 11.00 horas, en el patio central del Museo de Artes de Sinaloa.

DIPUTADA EVANGELINA MORENO; RESPALDAN DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE MORENA GESTIÓN DE ROSARIO PIEDRA IBARRA AL FRENTE DE LA CNDH

La diputada Evangelina Moreno Guerra, indicó que diputadas y diputados federales del Grupo Parlamentario de Morena respaldaron a Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al frente del organismo, pues su labor ha sido un esfuerzo para regresar a la CNDH a la legalidad y al servicio de las víctimas, quitando con ello los privilegios de funcionarios. Señalo que la designación de la presidenta de la CNDH es un acierto del presidente Andrés Manuel López Obrador, al considerar que su labor al frente de la CNDH ha dado resultados positivos, porque llegó a retirar los privilegios de unos cuantos que se beneficiaban del presupuesto y ha honrado la lucha de las víctimas y de los sobrevivientes. El documento titulado “Apoyo al Esfuerzo Transformador”, explica que lo anterior se debe a que recientemente los seis integrantes del Consejo Consultivo del organismo se han manifestado haciendo pública una andanada de ataques y descalificaciones al trabajo y esfuerzo transformador que desde hace cuatro años ha venido realizando su presidenta. Precisaron que la CNDH pone en evidencia la manera de cómo se gobernó al país en los años anteriores a la actual administración. En el texto se destaca que hoy en la nueva CNDH ya no hay choferes, ni guaruras, menos chefs particulares, ni tampoco asesores que cobraban salarios exorbitantes y mucho menos dinero para pagar a aplaudidores. Asimismo, también se ha eliminado el “outsourcing” para garantizar el buen clima laboral y el respeto a los derechos humanos del personal, además del Órgano Interno de Control, y hoy se cuenta con un comité de ética y con la figura de una ombudsperson de las y los trabajadores. Las legisladoras y los legisladores externaron su reconocimiento a la maestra Rosario Piedra Ibarra y a su equipo y destacaron su lucha por dotar al pueblo de una auténtica defensoría de sus derechos y le reiteraron que contará con el respaldo hasta que se logren eliminar todas las viejas prácticas y los contubernios que hacían de la CNDH un trampolín político y de los derechos humanos rehenes de abogados y policías caracterizados de defensores, al servicio del poder en turno.

MARÍA DEL ROSARIO PIEDRA; PRESIDENTA NACIONAL DE LA CNDH, RECIBE DE LA DIPUTADA VERÓNICA BATIZ PROYECTO DE INICIATIVA DE LEY DE CONSTRUCCIÓN Y FOMENTO PARA UNA CULTURA DE PAZ EN SINALOA

La presidenta nacional de la CNDH, María del Rosario Piedra Ibarra, recibe de la diputada Verónica Batiz de Sinaloa; el proyecto de iniciativa de Ley de construcción y fomento para una cultura de PAZ en Sinaloa. La Paz es un derecho humano, por ello es de alta relevancia comunicar a la comisión nacional de derechos humanos, sobre nuestro proyecto de iniciativa de Ley de construcción y fomento para una cultura de paz en Sinaloa, el documento está a punto de ser dictaminado en el H. Congreso del estado. En amena reunión sostenida con la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, la legisladora Batiz Acosta, compartió, que la fracción parlamentaria de morena de la cual forma parte, está trabajando de manera acorde con las familias de la entidad, que buscan lograr una mejor calidad de vida, mediante un programa estatal que se deberá aplicar a partir de la aplicación y publicación de la referida ley. Verónica Batiz, considera que para lograr una cultura de paz, es indispensable pasar del comportamiento individual al esfuerzo colectivo, como lo marcan los cuatro principios fundamentales de la comisión nacional de derechos humanos, los cuales son: la universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

DIPUTADO LUIS MENDOZA; PROTECCIÓN CIVIL Y CENAPRED DEBEN EXPLICAR QUÉ INFORMACIÓN DIERON AL PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR PARA ACTUAR ANTE EL IMPACTO DEL HURACÁN OTIS

El diputado Luis Mendoza Acevedo, integrante de la Comisión de Protección Civil presentará un Punto de Acuerdo para citar a una mesa de trabajo a los titulares del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), la Secretaría de Seguridad Ciudadana y del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), para que expliquen qué información dieron al presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete para que se actuara y alertara a la población de Guerrero ante impacto del Huracán Otis. El legislador aseguró que es necesario que se den a conocer las acciones que se hicieron y cuáles se dejaron de hacer para prevenir el impacto del fenómeno pues el Gobierno del presidente López Obrador no hizo lo suficiente para poner a salvo a la población. Sabemos que el Huracán Otis es un fenómeno natural que no se pudo evitar, pero sí se pudo prevenir el daño al alertar a la ciudadanía con tiempo de anticipación y evacuar las zonas de más alto riesgo. Queremos que los funcionarios expliquen qué información se dio, a quién se la dieron y por qué no se actuó de manera inmediata. El presidente y su gabinete deben asumir la responsabilidad de esta tragedia. El legislador aseguró que la destrucción que tenemos en Guerrero es un desastre que se agrava por la falta de coordinación entre las autoridades correspondientes, que van desde funcionarios de todos los niveles y alcanzan al presidente. Luis Mendoza afirmó que el Centro Nacional de Prevención de Desastres ha sufrido los estragos de la autollamada cuarta transformación al reducirles su presupuesto, acción que hoy crea consecuencias graves ante la tragedia que se vive en Guerrero. La austeridad no puede y no debe poner en riesgo la vida de las personas. Con respecto a la discusión de aprobación del Presupuesto de Egresos 2024, afirmó que será en la asignación de recursos que veremos quién es quién y si de verdad este Gobierno va a apostar por la reconstrucción de Guerrero y la prevención o seguirá con su actuar populista y de austeridad que mata.

DIPUTADAS BLANCA ALCALÁ, MONTSERRAT ARCOS Y CAROLINA VIGGIANO; IMPULSAN MONEDA CONMEMORATIVA DEL 70 ANIVERSARIO DEL SUFRAGIO DE LA MUJER EN MÉXICO

Las diputadas Blanca Alcalá Ruiz, Montserrat Arcos Velázquez y Carolina Viggiano Austria, del Grupo Parlamentario del PRI, impulsan una iniciativa para autorizar la emisión de una moneda conmemorativa del 70 aniversario del sufragio de la mujer en México. Las legisladoras detallaron que una moneda será de veinte pesos de curso legal, ayudaría a recordar este evento histórico que ha contribuido al fortalecimiento del sistema democrático del país. Destacaron que esta emisión se sumará a la conmemoración y contribuirá a visibilizar la participación de las mujeres en la vida nacional en todos los rincones del territorio nacional. Las diputadas explicaron que la pieza metálica tendrá las siguientes características: por el anverso, el Escudo Nacional, con la leyenda “Estados Unidos Mexicanos”, mientras que por el reverso será el que apruebe el Banco de México, relacionado con la conmemoración: “70 años del voto de la mujer en México, 1953-2023”. Reconocieron que las luchas de grandes mujeres en la historia del país se han traducido en el ejercicio pleno de sus derechos políticos y electorales. Recordaron que el derecho a votar se ejerció por primera vez el 3 de julio de 1955, derivado de la reforma constitucional publicada el 17 de octubre de 1953, promulgada por el presidente Adolfo Ruiz Cortines.

DIPUTADO JAVIER LÓPEZ CASARÍN; EJECUTIVO INCLUYE PROPUESTA PARA EXENTAR PAGO DE LUZ A DAMNIFICADOS POR EL HURACÁN “OTIS”

El diputado Javier López Casarín (PVEM) destacó que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el Plan General de Reconstrucción y Apoyo a la población afectada por el huracán “Otis”, el cual incluye su propuesta para exentar a las y los damnificados del pago por el suministro de energía eléctrica. El también presidente la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación reconoció la sensibilidad de la Presidencia de México para incluir la medida como uno de los 20 puntos, entre los que se encuentran también la entrega de apoyos directos, reparación de viviendas, créditos y adelanto de los recursos para programas sociales. Agradezco que el Presidente haya considerado la propuesta que realizamos a través de un punto de acuerdo, se trata de una medida necesaria para que las personas físicas y morales puedan retomar sus actividades. Destacó que la energía eléctrica es indispensable no sólo para la seguridad de la población, sino también para ejercer el derecho a la alimentación, a la salud, a la educación, para el acceso a las tecnologías de la información y comunicación, es un derecho básico para garantizar la calidad de vida y la dignidad de las personas. El Plan General de Reconstrucción y Apoyo a la población afectada por el huracán “Otis” considera que la exención del pago de luz se aplicará del 23 de octubre al 24 de enero de 2024. López Casarín consideró que el periodo de la medida debe ser ampliado por el tiempo que duren las labores de reconstrucción y recuperación. La propuesta que hicimos en Cámara de Diputados exhortaba a la Comisión Federal de Electricidad a exentar el pago de luz a las personas físicas y morales durante el tiempo necesario para la recuperación de los municipios de Guerrero afectados por el paso del huracán. De forma respetuosa, hago un llamado a la Presidencia para que se retome la propuesta original, en beneficio de los damnificados.

DIPUTADAS FABIOLA RAFAEL DIRCIO Y ELIZABETH PÉREZ; RECLAMAN ACCIONES INMEDIATAS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE GUERRERO

Las diputadas del PRD Fabiola Rafael Dircio y Elizabeth Pérez Valdez exigieron a los gobiernos Federal y estatal la aplicación de acciones inmediatas para la reconstrucción de Guerrero, tras la afectación causada por el catastrófico huracán “Otis”, que azotó esa región. La diputada Rafael Dircio, aseguró que vamos a pelear por recursos para una pronta recuperación del puerto de Acapulco. Hoy más que nunca debemos trabajar con el fin de crear un conjunto de disposiciones, planes, programas, estrategias, mecanismos y recursos que permitan la gestión integral de riesgos y la continuidad de operaciones, aplicando medidas y acciones para salvaguardar la integridad de las personas en caso de desastres naturales. Aseveró que las y los guerrerenses exigimos acciones concretas, planes para una reconstrucción que atienda a toda la sociedad en su conjunto. Lamentó que las personas más pobres y vulnerables son las más afectadas y para quienes el Plan DN-III-E era la ayuda necesaria, para reiniciar con lo básico en una vivienda digna y que ahora ya no tienen por la desaparición de los fideicomisos. Solidaria con la población afectada de su tierra natal, criticó a lo que llamó el desgobierno federal, estatal y municipal, por su visión corta y capacidades nulas para atender la emergencia, culpando al pasado para justificar su negligencia. La vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PRD, Pérez Valdez, se pronunció en el mismo sentido de dar un apoyo significativo a Guerrero. Como ejemplo refirió que en Los Cabos cuando sucedió el huracán ‘Odile’ había 350 mil habitantes; hoy, Acapulco tiene más de 800 mil. Eso significa que las 90 mil despensas no son absolutamente nada. Es una despensa por cada ocho personas. Agregó que México está cada vez más expuesto a catástrofes naturales y hay que sumarle a ello un gobierno total y absolutamente irresponsable, que ha desmantelado todos los esfuerzos anteriores por estar lo mejor preparados y preparadas para abatir esos desastres, como la desaparición de los fideicomisos, que fueron sustituidos por un programa anual que no permite hacer frente a desastres de esa magnitud. Aseguró que no se tiene idea de dónde quedaron los 33 mil millones de pesos de los 51 mil, con los que contaba el Fondo de Desastres Naturales y reprochó que tras la tragedia el Presidente de México haya viajado por carretera, pues parece que no sabe que tiene a su disposición helicópteros, por lo que calificó al gobierno de negligente.

JOE BIDEN; SE CONFIRMA EL ENCUENTRO CON XI JINPING EN NOVIEMBRE EN SAN FRANCISCO

El presidente Joe Biden, se reunirá con su homólogo chino, Xi Jinping, así lo dio a conocer la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. El presidente Joe Biden y Xi Jinping tendrán un encuentro en noviembre en San Francisco, una reunión que, espera, sea constructiva. Esta reunión podría celebrarse en los márgenes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que se celebrará a mediados de noviembre en esa ciudad. Joe Biden, afirmó, que espera reunirse con el presidente Xi y será una reunión constructiva.

Facebook Héctor Muñoz

TWITTER @JHECTORMUNOZ

Instagram: infohectormunoz