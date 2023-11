El discurso sobre la diversidad en la constitución de la familia está latente en la sociedad y la serie Papás por encargo ha abrazado el tema y lo ha proyectado a través de una trama divertida y dramática que no deja de lado la reflexión, coinciden sus protagonistas.

“Yo creo que es un tema importante de tocar porque debemos aceptar que las condiciones familiares no siempre son las misma y no se trata de que esté bien o mal, es un reflejo de la realidad que vemos con amigos, la idea de la familia en donde son papá, mamá e hijos ya no es absoluta y que Disney haya apostado por hacer una serie así es interesante.

“Estoy segura que hace años esto no se hubiera aprobado, es más ni se hubiera pensado, así que esto es reflejo de que las cosas están cambiando en la sociedad y me gusta el rumbo que en este sentido están tomando las cosas”, contó en entrevista con 24 HORAS, Fátima Molina, actriz que da vida a Itzel.

Papás por encargo narra la historia de California una niña que tiene tres papás, es decir tres jóvenes que son músicos y la adoptan, sin embargo, un día durante su cumpleaños llega una camioneta la cual es enviada por su mamá, por lo que decide ir a buscarla y pedirle a sus padres que la lleven en una odisea.

“Esta experiencia de ser padres jóvenes para los tres ha sido un reto y algo completamente nuevo porque no tenemos nada de experiencia pero justo verlo desde el lado social hace que tenga más peso y significado para todos.

“En el sentido de la inclusión se han explorado absolutamente muchos matices sociales y la manera en que la familia se compone es una de ellas. Si bien, que alguien tenga tres papás es algo pues muy complicado, creo que realza igual la idea de la paternidad presente y responsable, no como la idea conservadora en que el padre modelo es proveedor pero alejado de sus hijos”, agregó por su parte Jorge Blanco, quien interpreta a Miguel Rosales.

Otro de los puntos fuertes en la serie es que reivindica el papel de los adolescentes en la familia, pues demuestra que ellos también tienen un lugar importante en el esquema familiar y que pueden tomar decisiones que incluyen a todos.

“Me gusta saber que puedo transmitir ese mensaje y de alguna manera me está tocando esa generación en donde nuestros sentires y nuestras opiniones son tomadas muy en cuenta por nuestras padres y no creo que sea algo completamente nuevo pero sí creo que no en todos lados lo hacen, a veces creo que a los niños no se les toma tan en cuenta”, compartió Farah Justiniani, quien interpreta a el papel de California.

“Yo creo que la paternidad es tomar en cuenta a los hijos y dejar que tomen sus decisiones siempre guiándonos, poniendo una especie de bardas a los lados para conducir a los hijos, y enseñarles lo que uno ve bien y mal, pero sobre todo tomando en cuenta sus sentimientos y opiniones, apoyándolos principalmente y Papás por encargo tiene mucho de eso. Me encanta”, finalizó Michael Ronda.

La segunda temporada de Papás por en encargo estrenará el martes 7 de noviembre en Disney+