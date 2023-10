El presidente Andrés Manuel López Obrador, instruyó a la Secretaría de Bienestar adelantar el siguiente pago de los Programas para el Bienestar a personas beneficiarias habitantes de Acapulco y otras localidades afectadas de Guerrero por el huracán Otis. Lo más pronto posible adelantar los apoyos a la gente, empezando por entregarles lo que les corresponde de los Programas para el Bienestar; adelantarles todos los apoyos a adultos mayores, a becarios, adelantar el bimestre. A ver si lo podemos hacer esta misma semana, esto lo vamos a complementar con la ampliación de programas de apoyo a los jóvenes. Hay que restablecer el suministro de bienes, de mercancías, de alimentos, para que la gente tenga sus recursos, pero también en donde comprar sus bienes, sus mercancías básicas. Estamos hablando con las grandes distribuidoras de alimentos para que se restablezca el abasto en Acapulco. Lopez Obrador destacó que en el censo de afectaciones por el huracán Otis participan mil 678 Servidoras y Servidores de la Nación. Los muertos por el paso del huracán Otis en el estado de Guerrero ya suman 48, 43 pertenecientes al municipio de Acapulco de Juárez y cinco en Coyuca de Benítez; así como seis personas desaparecidas. Hasta el momento se han contabilizado 273 mil 844 viviendas afectadas aproximadamente. Respecto al sector hotelero, el 80 por ciento presenta algún tipo de daño con 600 hoteles y condominios afectados. 120 hospitales y clínicas cuentan con algún tipo de daño en Acapulco de Juárez. En la entidad hay cinco refugios temporales con 278 personas en Acapulco y siete refugios temporales con mil 342 personas en Coyuca de Benítez. Banjercito concentró cuatro cajeros móviles para hacer retiro de efectivo, a través de un programa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Avance de 90% en el restablecimiento del servicio eléctrico en el puerto de Acapulco. 65% de restablecimiento del suministro eléctrico en toda el área afectada por Otis. Se proyecta que hoy martes 31 de octubre se tendrá 100% de energización en el puerto de Acapulco. Respecto a carreteras: Cuernavaca – Acapulco de cuota restablecida la circulación. Las casetas de Palo Blanco, La Venta y paso Morelos ofrecen paso libre. 23 puntos carreteros se están atendiendo. 4 puntos con circulación ya reestablecida, incluyendo el libramiento poniente de Acapulco, con la cual queda conectada la parte de Zihuatanejo hacia la Costa Chica. Libre tránsito en la carretera Chilpancingo-Acapulco, el Libramiento Norte de Acapulco, así como la Autopista Chilpancingo-Acapulco. Seguridad a 4 gasolineras, instalación de Pemex, Aeropuerto Internacional de Acapulco y Banjercito.

SENADORA ANA LILIA RIVERA; CENTRO DE ACOPIO EN EL SENADO PARA AFECTADOS POR OTIS

La presidenta del Senado Ana Lilia Rivera Rivera, dio a conocer que el Senado de la República instaló un centro de acopio para apoyar a las familias de diversos municipios del estado de Guerrero, que resultaron afectadas por el paso del Huracán Otis. Ahí se pueden donar: comida enlatada, atún en sobre, arroz, pasta en bolsa, azúcar, café y frijol; además, artículos de higiene personal, papel sanitario, toallas femeninas, jabón, rastrillos, toallas húmedas y pañales desechables. También artículos de limpieza, como jabón en polvo, escobas, jaladores, jergas, franelas, cubetas, cloro, así como insumos médicos, guantes, vendas, gasas, algodón, suero y cubrebocas.

DIPUTADO IGNACIO MIER; INSTA A LA SCJN A EXCUSARSE DEL ANÁLISIS DE CONTROVERSIAS SOBRE FIDEICOMISOS

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ignacio Mier Velazco, enfatizó la necesidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se excuse de participar en la discusión de las controversias constitucionales relacionadas con la desaparición de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, y así evitar conflictos de interés. Mier Velazco dijo que esta abstención es crucial, ya que los fideicomisos están vinculados a recursos significativos en los cuales los ministros y magistrados de la SCJN son beneficiarios directos. Igualmente, explicó que estamos trabajando en la preparación de una solicitud, a través de la Comisión de Puntos Constitucionales, para que la Junta de Coordinación Política instruya al abogado de la Cámara de Diputados a defender la soberanía que corresponde al Poder Legislativo. Hizo hincapié en que, al igual que el Poder Judicial exige el respeto a su independencia y autonomía, nosotros también exigimos que el control presupuestal que la Constitución otorga a la Cámara de Diputados sea respetado por el Poder Judicial. Mier Velazco señaló que de esta manera se justificó el ex ministro Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea mientras defendía el artículo décimo transitorio tercero, que planteaba la posibilidad de extender su mandato como presidente de la SCJN y de la Judicatura Federal.

SENADOR RICARDO MONREAL; DESTIERRO DE CORRUPCIÓN INMOBILIARIA Y MEJORES POLÍTICAS DE PREVENCIÓN, FUNDAMENTALES PARA RECONSTRUIR ACAPULCO

El senador con licencia Ricardo Monreal Ávila, afirmó que en la reconstrucción de Acapulco es necesaria una visión resiliente integral que contemple la prevención y el destierro de la corrupción inmobiliaria. Después de la devastación que dejó el huracán “Otis” en la región de Guerrero, es necesario como medida de prevención, la revisión de los planes de desarrollo urbano y actualizar las normas de construcción de los desarrollos de playa. Advirtió, que es fundamental desterrar la corrupción inmobiliaria, especialmente en los cambios de uso de suelo, así como en la depredación de los ecosistemas de la costa. En su análisis titulado “Economía de reconstrucción” señaló que la corrupción es el verdadero ojo de los tres últimos huracanes que han golpeado al puerto. Refirió que en 1997, “Paulina” hizo visible el crecimiento de los asentamientos urbanos irregulares en la bahía con 300 personas fallecidas. Posteriormente en 2013, “Manuel” evidenció la especulación y depredación urbana del Acapulco Diamante que ocasionó la pérdida de 107 vidas, 71 de ellas por el deslave en la comunidad “La Pintada”, construida de forma irregular en un cerro. En tanto, “Otis” fue la suma de vicios humanos que hacen de un desastre natural una catástrofe evitable. Tales vicios son la especulación del uso de suelo, la depredación criminal de los manglares y vasos reguladores de las salidas de agua como causa principal de este desorden. Hoy sabemos, que el cambio climático es la causa de varios de los desastres naturales y de salud pública que mantienen en alerta al mundo y por ello la protección civil se ha convertido en una de las prioridades de políticas públicas más importantes. Señalo que es necesaria en la construcción de la economía de la resiliencia la protección de la vida de las y los acapulqueños, así como del turismo, con la estructura de una auténtica educación y cultura de protección civil, lo cual incluso podría prevenir saqueos, así como el involucramiento y organización de la ciudadanía con voluntarios y promotores cívicos previamente capacitados. Además de la profesionalización de quienes tienen a su cargo la protección civil en los tres órdenes de gobierno, para lo cual deben prevalecer las consideraciones técnicas y científicas sobre los criterios de pago de favores políticos, cuotas partidistas o, peor aún, visiones clientelares electorales. Gobernar, implica prevenir los riesgos de desastre, proteger la vida de la población, así como sus bienes y poner de nuevo de pie la vida de la comunidad afectada. Ricardo Monreal llamó a no aceptar el oportunismo y la carroña política electoral para poner de pie a la región afectada por el huracán “Otis”.

SENADORA KENIA LÓPEZ RABADÁN; ACUDE A LA OEA PARA SOLICITAR SE ATIENDA LA CRISIS QUE SE VIVE EN ACAPULCO, GUERRERO

La senadora Kenia López Rabadán, lamento la negligencia del Gobierno federal en el caso del huracán “Otis”, que ha dejado una terrible devastación en las playas de Guerrero, especialmente, en Acapulco. Ante ello, la legisladora informó que fue a solicitar la intervención de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de su secretario general, Luis Almagro, en este tema que preocupa a los mexicanos. Como senadora y Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, solicité a la OEA su intervención para que se instale un corredor aéreo y marítimo humanitario con la finalidad de que las y los guerrerenses puedan recibir ayuda directa de la comunidad nacional e internacional; se inste al gobierno mexicano a que restablezca el fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales; y se solicite a las autoridades mexicanas que permitan que quienes deseen ayudar puedan hacerlo, sin necesidad de la intervención gubernamental. La vicecoordinadora de las y los senadores del PAN enfatizó que lo que busca al acudir a la OEA es resolver la crisis que se vive en Acapulco, que se libere el paso para que llegue toda la ayuda internacional posible y reconstruir lo más rápido posible a nuestro bello puerto. Necesitamos que organismos internacionales se pronuncien y el presidente López Obrador se dé cuenta que no se trata hoy ni de politiquería, ni de sacar raja para ningún partido político. Se trata hoy de manera humana de ayudar a las y los acapulqueños.

SENADOR MIGUEL ANGEL MANCERA; CLAUSURA OCTAVA GENERACIÓN DE 10XMX EN EL SENADO

El Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD), Miguel Ángel Mancera Espinosa, durante la clausura de la Octava generación del taller legislativo “10 por México”, un proyecto dedicado a la capacitación de jóvenes en el Poder Legislativo y en la vida política de México, evento dirigido por él, destacó que el programa lleva cuatro años activo, en los cuales la Cámara Alta ha tenido 8 generaciones, pero también ha impulsado 5 capítulos estatales. Con el objetivo de acercar el Poder Legislativo federal a la juventud y brindarles las herramientas necesarias para comprender y participar activamente en la política y los asuntos públicos, Mancera Espinosa destacó que la formación académica es fundamental en el desarrollo personal. Veo una octava generación entusiasta, veo una octava generación que me llena a mí también de optimismo, porque no son las mismas y los mismos que iniciaron en este taller de 10 por México. Ustedes deben estar sintiendo ese cambio, el cambio que los está llevando a tomar la palabra, que los está motivando a participar en el debate, que los traerá hoy aquí frente a sus familias, frente a sus compañeros y compañeras a la máxima tribuna de este país para que puedan expresar lo que quieren para México, háganlo con convicción, háganlo verdaderamente con ese entusiasmo que llena el conocimiento. No son improvisados, ustedes han pasado por un proceso de formación en donde hoy conocen de normativa constitucional, de normativa de reglamentación de la vida parlamentaria. Asimismo expresó con orgullo que ningún egresado de “10 por México” se mantendrá indiferente a los desafíos que enfrenta la nación y destacó la importancia de los 26 productos legislativos generados durante este taller. México se los va a reconocer porque se requiere del esfuerzo conjunto. Esta tragedia, que está viviendo nuestro país en Guerrero, requiere del esfuerzo conjunto. No de colores, no de partidos, requiere de las y los mexicanos. Ustedes forman parte de ese esfuerzo y cada cosa que hagan en favor de esta gente que está sufriendo va a ser importante, háganlo con convicción.

SENADORA IMELDA CASTRO; PRESENTARA SU 5 INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS

La senadora Imelda Castro Castro, presentara el próximo sábado 4 de noviembre, ante las y los sinaloenses su Quinto Informe de actividades Legislativas. El evento se llevará a cabo a partir de las 11.00 horas, en el patio central del Museo de Artes de Sinaloa.

DIPUTAD@S JESÚS FERNANDO GARCÍA, OLEGARIA CARRASCO, NANCY YADIRA SANTIAGO, ANA ELIZABETH AYALA, JUAN GUADALUPE TORRES Y LEOBARDO ALCÁNTARA; EXHORTAN EMITIR DECLARATORIA DE EMERGENCIA PARA EL ESTADO DE SINALOA POR “NORMA”

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, fue exhortada a emitir declaratoria de emergencia para el estado de Sinaloa y sean atendidas así las afectaciones que sufren miles de familias de la entidad por efecto del impacto de la tormenta tropical “Norma”. A través de una Proposición con Punto de Acuerdo, suscrita por el Diputado Jesús Fernando García Hernández, por las Diputadas Olegaria Carrasco Macías, Nancy Yadira Santiago Marcos y Ana Elizabeth Ayala Leyva, así como por los Diputados Juan Guadalupe Torres Navarro y Leobardo Alcántara Martínez, se refiere la necesidad de que esta medida se realice con la urgencia que el asunto lo demanda. La propuesta legislativa expone qué por el impacto del fenómeno climatológico, resultaron damnificadas miles de personas en su patrimonio de vivienda, así como dañada la red de infraestructura de energía eléctrica, carretera, de caminos vecinales y de riego agrícola. En las consideraciones, se argumenta que la población afectada urge de las autoridades la aplicación de medidas y liberación de apoyos públicos necesarios y suficientes que les ayude a solventar y recuperar pérdidas materiales particulares, tanto como de rehabilitación de la infraestructura de servicios, para normalizar actividades. Puntualizan la importancia de que no haya dilaciones, porque las necesidades de las personas afectadas así lo imperan, al agregar que los afectados requieren del apoyo público para recuperar así condiciones de bienestar al menos igual a las que tenían antes de las afectaciones por causa de los efectos de la tormenta tropical.

MAGISTRADOS Y JUECES; INICIAN LA DEFENSA DE LA INDEPENDENCIA Y AUTONOMÍA DEL PJF

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (PJF) acordaron iniciar con la defensa de la independencia y autonomía del PJF por medio de un amparo colectivo contra la reforma que extinguió 13 fideicomisos. Los juzgadores informaron que el acuerdo se dio después de que las Directivas Nacional y Regionales sesionaran e interpondrán recursos no solo a nivel nacional, sino ante organismos internacionales. Las juzgadoras y juzgadores señalaron que lo anterior no afectará la función jurisdiccional pues los Juzgados y Tribunales de la Judicatura Federal debían estar prontos y expeditos para la tutela de los derechos de las personas. Por otro lado, se presentó la primera impugnación colectiva en contra de la reforma por parte de trabajadores y personal jubilado del Poder Judicial. El abogado Rodolfo Martínez señaló que algunos de los fideicomisos son para jubilaciones, servicios médicos complementarios y recursos para la implementación de reformas constitucionales en materia penal y del trabajo.

SENADOR JULEN REMENTERÍA; MORENA NO SABE DIRIGIR UNA EMPRESA, MENOS EL PAÍS; PEMEX SIGUE SIENDO UN POZO SIN FONDO

El coordinador de las y los senadores del Partido Acción Nacional (PAN), Julen Rementería del Puerto, recriminó que este gobierno siga invirtiendo en una empresa quebrada como Pemex, cuando el recurso se necesita para apoyar a quienes más lo necesitan como los guerrerenses afectados ante el paso del Huracán “Otis”. Este gobierno ya demostró que no sabe dirigir una empresa, mucho menos el país, porque sigue inyectando dinero a un pozo sin fondo, sin estrategia, cuando ese recurso bien puede ser utilizado en beneficio de los mexicanos, ahora particularmente con nuestros hermanos de Guerrero afectados por el huracán. Rementería del Puerto destacó que el mal manejo de la petrolera no depende del 90 por ciento de honestidad, se requería de expertos en el tema, que supieran cómo se maneja una paraestatal en números rojos. No es como dijo el mandatario que de cuándo acá se requiere tanta ciencia, claro que se requiere, porque cualquiera con un poco de conocimiento en la materia sabe que, si una empresa a la que se le inyecta e inyecta dinero y sigue generando pérdidas, obviamente eso no es un buen negocio, en este caso Pemex que perdió 79 mil millones de pesos en el tercer trimestre y aumentó en 52 por ciento sus pérdidas. Asimismo, refirió que, con la construcción de la refinería de Dos Bocas, la responsable de ésta, Rocío Nahle, dejó más hundida a la paraestatal, y con una petroquímica muy, pero muy lejana a refinar. Este gobierno sí nos está llevando al despeñadero, inyecta 800 mil millones de pesos a Pemex, y la petrolera sigue acumulando pérdidas.

DIPUTADO LÓPEZ CASARÍN; PROPONE EXENTAR PAGO DE LUZ A DAMNIFICADOS DEL HURACÁN OTIS

El diputado Javier López Casarín del Partido Verde elaboró un punto de acuerdo para que la Comisión Federal de Electricidad conceda una moratoria en el cobro por el suministro de energía, en tanto se realiza la recuperación de Acapulco y municipios aledaños. Los damnificados por el huracán Otis deben quedar exentos del pago de suministro eléctrico en tanto se lleva a cabo la recuperación de los municipios de Guerrero afectados por el fenómeno meteorológico. López Casarín indico que la medida habrá de aplicarse durante el tiempo que dure la recuperación. El suministro de la energía eléctrica es indispensable para ejercer el derecho a la alimentación, a la salud, a la educación, al acceso a las tecnologías de la información y comunicación, es decir, el suministro de energía se cataloga como un derecho básico para garantizar la calidad de vida y la dignidad de las personas. Las personas que habitan los municipios que sufrieron afectaciones por el huracán Otis requieren condiciones adecuadas para reiniciar sus actividades, por lo que resulta importante brindar un apoyo efectivo e inmediato. La exención del pago de suministro eléctrico generaría un impacto positivo e inmediato en el proceso de recuperación.

DIPUTADO JORGE ROMERO; PREVEE QUE 50% O 60% DE LEGISLADORES DEL PAN BUSCARAN LA REELECCIÓN EN 2024

El diputado Jorge Romero, coordinador de la bancada del PAN, señaló que alrededor del 50% o 60% de los legisladores que pertenecen a su grupo parlamentario tiene previsto buscar la reelección en las próximas elecciones que se celebrarán en 2024. Enfatizó que es un número que ha calculado conforme a lo que sabe sobre sus compañeros. No hay una cifra que yo tenga ya resuelta de reelección en mi grupo, sinceramente, yo sé que estos son los días y los tiempos en los que se tiene que tomar esa definición. Yo calculo, alrededor de un 50%, un 60%, con todo lo que puede pasar de contingencia. Es imposible saber con exactitud cuántos serían. Por otra parte sobre el paso del huracán Otis que dejó al puerto guerrerense en ruinas, afirmó que, por el momento, su bancada no tomará una postura política sobre la situación, por lo que hizo un llamado a la unidad de la población con el objetivo de apoyar a la población acapulqueña que está sufriendo por los estragos de este desastre natural. Hoy es el momento de dar toda nuestra solidaridad, para con todas las personas damnificadas de Acapulco y de otras zonas de Guerrero, y de todas las personas afectadas en la costa del Pacífico. No es el momento para posturas partidistas. Indicó que el PAN buscará aportar un porcentaje de la dieta que reciben los legisladores blanquiazules para los damnificados de Acapulco. No se buscará generar atención mediática por las aportaciones, ya que considera que eso debe de ser un gesto de generosidad, solidaridad y desinteresado en favor de las población guerrerense.

JOE BIDEN; SIGNA ORDEN EJECUTIVA PARA CONTROLAR EL DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El presidente Joe Biden, firmó una orden ejecutiva para controlar el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial (IA) y su aplicación en todos los sectores de la sociedad ante los riesgos que esta nueva tecnología plantea. Biden declaró que la IA es la tecnología más trascendental de la historia reciente, con aplicaciones a todos los campos de la ciencia, la economía y la sociedad pero que también presenta muchos riesgos por lo que tiene que ser controlada. Necesitamos controlar esta tecnología y no hay forma de evitarlo, acompañado por la vicepresidenta del país, Kamala Harris, quien hoy martes viajará al Reino Unido para participar en una cumbre mundial sobre inteligencia artificial. Harris insistió en que el Gobierno estadounidense quiere que las medidas que adopte Washington sirvan como modelo para la acción internacional. Al entender que la IA desarrollada en un país puede impactar las vidas y el sustento de miles de millones de personas en todo el mundo, creemos que una tecnología con un impacto global exige una acción global. La orden ejecutiva obliga a las empresas que desarrollen cualquier sistema que pueda suponer un riesgo grave para la seguridad nacional, la seguridad económica nacional o la salud público a notificar a la administración cuando vayan a poner a prueba ese modelo.

BENJAMIN NETANYAHU; RECHAZA CUALQUIER POSIBILIDAD DE ALTO AL FUEGO EN LA GUERRA CONTRA HAMÁS

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, rechazó considerar cualquier posibilidad de alto al fuego en la guerra que Israel libra desde el pasado día 7 contra el grupo islamista Hamás en la Franja de Gaza. Netanyahu afirmó: Del mismo modo que Estados Unidos no habría aceptado un alto el fuego después del bombardeo de Pearl Harbor, o después del atentado terrorista del 11 de septiembre, Israel no aceptará un cese de hostilidades con Hamás tras los horrendos atentados del 7 de octubre, en los que murieron más de 1.400 personas y 239 fueron secuestradas. Se le pide a Israel que se rinda ante Hamás, ante el terrorismo y se entregue a la barbarie, y eso no pasará.

