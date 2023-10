Lo que empezó como un audio y se convirtió en una canción se volvió parte de una tendencia en TikTok. Te platicamos de dónde viene.

Desde hace aproximadamente una semana hay una tendencia que se ha apoderado de TikTok, llamada Mi primera chamba, en la que los usuarios aprovechan para contar experiencias desafortunadas en sus trabajos.

El hashtag correspondiente a dicha tendencia acumula más de mil 700 millones de visualizaciones e invita a los usuarios a que narren su experiencia, que son básicamente errores.

Aunque hay quienes han compartido videos de personas con trabajos originales, en lugar de errores.

Desde la última semana han circulado materiales que se han viralizado en muchas redes sociales, aunque principalmente en TikTok, en los que se observan situaciones fuera de lo normal en el trabajo.

Por la naturaleza lamentable de las situaciones muchas personas ironizan que aquella fue causa de su despido de la empresa.

Chamba es una palabra que en México se usa de forma coloquial para referirse al trabajo. Te contamos más de qué van estos videos.

En estos videos cortos se ven a paramédicos que se lesionan, trabajadores que rompen un cristal, trabajadores de funerarias que tuvieron un accidente con un ataún, entre muchas otras.

El audio que acompaña esta canción está inspirado en la canción Si la calle llama, de Eladio Carrión. Sin embargo, la canción que se utiliza parece que fue recreada por Inteligencia Artificial (IA) pues no contiene los versos originales.

Después de que en TikTok ya era tendencia los videos con este audio el propio artista se sumó a esta ola y grabó su video. Incluso llegó a cantar esta versión en un concierto.

“Mi primera chamba, me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré. Mi viejo llegó sonriendo, me dijo que yo ya chambié. Le pedí otra chamba y le dije que la de chambear me la sé, me dijo de una, pos si no, ¿de qué vas a comer?”, se lee en la letra de esta canción viral.

