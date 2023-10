El caso de Luis Rubiales sigue dando de que hablar, luego de su renuncia a la presidencia de la Real Federación Española de Futbol y tras la formalización de la denuncia por parte de la seleccionada nacional y campeona del mundo, Jennifer Hermoso, el exdirectivo español ha sido notificado de una nueva sanción en su contra.

De acuerdo con un comunicado dado a conocer por la Comisión Disciplinaria de la Federación Internacional de Futbol Asociado (FIFA) dio a conocer que Rubiales a partir de este momento estaría inhabilitado para realizar o participar en cualquier actividad relacionada dentro del futbol a nivel nacional o internacional durante tres años.

De acuerdo con la información que se menciona en este comunicado, la decisión del organismo para inhabilitar a Luis Rubiales se basa en el artículo 13 del Código Disciplinario de la FIFA. Recordemos que, en un inicio, el expresidente de la RFEF había sido suspendido durante un periodo de 90 días por parte de este organismo.

“La decisión de la Comisión Disciplinaria de la FIFA se ha notificado hoy al Sr. Rubiales, quien, en virtud de lo estipulado en el Código Disciplinario de la FIFA, dispone de diez días para solicitar la decisión fundamentada, que se publicará en caso de que se solicite. Esta decisión se puede recurrir ante la Comisión de Apelación de la FIFA“, señala dicho comunicado.

Recordemos que toda esta polémica en contra de Luis Rubiales se da a raíz del beso no consensuado en contra de la delantera de Pachuca cuando se estaba llevando a cabo la ceremonia de premiación de la Copa del Mundo Femenil celebrada en Australia y Nueva Zelanda.

Hasta el momento, el español no ha emitido respuesta alguna sobre esta nueva sanción y se desconoce si vaya a interponer algún tipo de apelación ante el organismo.

The FIFA Disciplinary Committee has banned Luis Rubiales, the former president of the Spanish Football Association, from all football-related activities at national and international levels for three years

— FIFA Media (@fifamedia) October 30, 2023