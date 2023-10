Luego de que varios sitios especializados en crítica cinematográfica calificaran como un absoluto fracaso el estreno de la película “Five Nights at Freddy’s”, los fans de esta saga de videojuegos respondieron de buena manera y la cinta registra un éxito mundial durante su primer fin de semana.

Con un presupuesto total entre los 20 y los 25 millones de dólares, más 10 millones de dólares para marketing, la cinta producida por Blumhouse Productions recaudó durante su primer fin de semana nada más y nada menos que 130 millones de dólares en su taquilla mundial, convirtiéndola en una película redituable.

De acuerdo con información publicada por “Los Angeles Times”, “Five Nights at Freddy’s” logró recaudar cerca de 78 millones de dólares solamente en los Estados Unidos y Canadá, superando la taquilla de “Super Mario Bros: La Película” en aquel país durante su primer fin de semana.

En el resto del mundo, la película de terror basada en la historia de estos animatrónicos logró un total de poco más de 52 millones de dólares, se espera que esta cinta pueda aumentar sus ventas esta semana, para después ir reduciendo su presencia en las carteleras de los cines del mundo.

Ahora, con el éxito de “Five Nights at Freddy’s”, los fans se preguntan si habrá una secuela de esta película que pueda detallar más acerca de la historia que ocurre en el restaurante infantil “Freddy Fazbear’s Pizza”, tal y como sucedió con la saga de videojuegos.

