El exintegrante de One Direction, Louis Tomlinson vendrá a México

El cantante británico Louis Tomlinson recorrerá países como Alemania, Suiza, Reino Unido, Australia y, por supuesto México, en donde ofrecerá tres conciertos como parte de su gira Faith In The Future.

El intérprete se ha convertido en una sensación global gracias a su talento musical, carisma y dedicación como solista; su último disco titulado Faith In The Future, será parte de su repertorio musical que podrás escuchar en las próximas presentaciones y, por supuesto, sus grandes éxitos.

Y esto será los días 1, 4 y 6 de junio de 2024 en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez de la CDMX, en Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, Querétaro y en la Arena VFG, Guadalajara, respectivamente.

El Faith In The Future World Tour ya ha viajado por Europa y Estados Unidos, cautivando a multitudes con actuaciones y efectos visuales impresionantes, una experiencia que hay que vivir al lado de Louis Tomlinson.

Su última visita a México fue en la alfombra roja de su documental All Of Those Voices en la Ciudad de México.

Este joven cantante inició su carrera en solitario con el álbum Walls en enero de 2020 y se convirtió en una de las mayores sensaciones de la música pop contemporánea, superando el hito histórico de los mil millones de reproducciones en Spotify.

Como exmiembro de One Direction, Louis Tomlinson también ha acumulado una impresionante lista de premios que incluyen: 7 American Music Awards, 7 BBC Teen Awards, 6 Billboard Music Awards, 5 Billboard Touring Awards, 7 Brit Awards, 12 MTV Europe Awards, 4 MTV Video Awards, 3 People’s Choice Awards y 28 Teen Choice Awards, con un total de 193 premios en 286 nominaciones.

En 2021, Louis fue incluido en el libro de Récords Guinness por batir la marca del concierto más visto y transmitido en vivo por un solista masculino. Tomlinson organizó uno de los eventos transmitidos en vivo más grandes de la historia, vendiendo más de 160 mil boletos a fanáticos de más de 110 países y recaudando fondos para varias organizaciones benéficas importantes, y equipos de producción de gira afectados por la pandemia.

El 2023 también marcó la tercera edición del evento de Louis, The Away From Home Festival, la cual tuvo lugar en Italia, después de las ediciones agotadas en Londres y Málaga, España.

Actualmente, como solista, Tomlinson tiene más de 60 millones de leales seguidores en sus redes sociales y es reconocido como uno de los artistas más importantes de su generación.

Así pues, la preventa de los boletos para sus conciertos en México será a partir de este 3 de noviembre a partir de las 14:00 horas en las tres plazas, mientras que la venta general será al día siguiente a la misma hora.

